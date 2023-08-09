كرة طائرة - فرنسا تنهي مغامرة مصر في بطولة العالم للناشئين بربع النهائي
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 21:19
كتب : محمد سمير
أنهت فرنسا مغامرة منتخب مصر لناشئين الكرة الطائرة تحت 19 عاما من ربع النهائي.
وتغلب منتخب فرنسا للناشئين على مصر بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات ربع النهائي.
وكان الشوط الأول متقاربا وحسمه ناشئي فرنسا بنتيجة 25-21.
بينما تفوق منتخب فرنسا في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-11 و25-17.
ويلعب منتخب مصر للناشئين على المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن.
ويتواجد منتخب مصر بين الثمانية الكبار للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته.
وكانت أفضل نتيجة حققها منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين تحقيق المركز الرابع مرتين.
وكانت آخر مرة تواجد فيها منتخب مصر في ربع النهائي عندما حقق المركز الرابع في نسخة 2019.
وحصد منتخب مصر المركز الثاني عشر في النسخة الماضية عام 2021 والتي كانت في إيران.
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