"للقصة بقية".. أهلي جدة يتعاقد مع فرانك كيسي
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 21:14
كتب : FilGoal
أتم أهلي جدة تعاقده مع فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة خلال هذا الصيف.
فرانك كيسي
النادي : الأهلي
وأعلن الأهلي تعاقد مع فرانك كيسي لمدة 3 سنوات قادما من برشلونة.
فيما كشف برشلونة عن انتقال كيسي لصفوف أهلي جدة مقابل 12.5 مليون يورو.
مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا 🫡💚#WelcomeKessié pic.twitter.com/bDlezig1mM— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 9, 2023
وسينضم كيسي لتدريبات الفريق قبل لقاء الحزم يوم الجمعة في الجولة الافتتاحية للدوري.
وخلال الصيف الجاري ضم الأهلي كل من رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وسميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف.
اللاعب البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ميلان.
وخاض كيسي مع برشلونة 43 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.
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