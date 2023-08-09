"للقصة بقية".. أهلي جدة يتعاقد مع فرانك كيسي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي مع برشلونة أمام فيكتوريا بلزن

أتم أهلي جدة تعاقده مع فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة خلال هذا الصيف.

وأعلن الأهلي تعاقد مع فرانك كيسي لمدة 3 سنوات قادما من برشلونة.

فيما كشف برشلونة عن انتقال كيسي لصفوف أهلي جدة مقابل 12.5 مليون يورو.

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وسينضم كيسي لتدريبات الفريق قبل لقاء الحزم يوم الجمعة في الجولة الافتتاحية للدوري.

وخلال الصيف الجاري ضم الأهلي كل من رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو وسميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ميلان.

وخاض كيسي مع برشلونة 43 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

فرانك كيسي برشلونة أهلي جدة
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