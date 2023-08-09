انتهت في البطولة العربية - الهلال (3) - (1) الشباب.. دربي مرتقب
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 21:00
كتب : FilGoal
يلعب الهلال أمام الشباب ضمن نصف نهائي البطولة العربية للأندية "كاس الملك سلمان للأندية".
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال والشباب.
لمتابعة مباراة الهلال والشباب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
نرشح لكم
نهائي البطولة العربية - موعد مباراة الهلال ضد النصر.. القنوات الناقلة خيسوس: الهلال أفضل فريق هجومي في البطولة العربية بدون مهاجم صريح البطولة العربية – الهلال يفوز على الشباب ويضرب موعدا ناريا مع النصر في النهائي ماني: الشرطة دافع جيدا ضد النصر.. ولا أعرف الهلال أو الشباب جيدا لأختار بينهما البطولة العربية – كوليبالي ونيفيز وسافيتش أساسيون لـ الهلال.. وبانيجا يقود الشباب بحثا عن لقبه الأول.. رونالدو يقود النصر لنهائي البطولة العربية انتهت البطولة العربية - النصر (1) - (0) الشرطة العراقي.. رونالدو إلى النهائي طاقم تحكيم مصري يقود لقاء الهلال والشباب في البطولة العربية