انتهت في البطولة العربية - الهلال (3) - (1) الشباب.. دربي مرتقب

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

مباراة الهلال والشباب

يلعب الهلال أمام الشباب ضمن نصف نهائي البطولة العربية للأندية "كاس الملك سلمان للأندية".

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال والشباب.

لمتابعة مباراة الهلال والشباب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
وكيله لـ في الجول: حسين حسني ينتقل من بورتو السويس إلى سيراميكا كليوباترا البطولة العربية – كوليبالي ونيفيز وسافيتش أساسيون لـ الهلال.. وبانيجا يقود الشباب الجونة يضم حسام الصانع ومحمد الصباحي بحثا عن لقبه الأول.. رونالدو يقود النصر لنهائي البطولة العربية

ـــــــــــــــــــــــــــ

كأس العرب للأندية
نرشح لكم
نهائي البطولة العربية - موعد مباراة الهلال ضد النصر.. القنوات الناقلة خيسوس: الهلال أفضل فريق هجومي في البطولة العربية بدون مهاجم صريح البطولة العربية – الهلال يفوز على الشباب ويضرب موعدا ناريا مع النصر في النهائي ماني: الشرطة دافع جيدا ضد النصر.. ولا أعرف الهلال أو الشباب جيدا لأختار بينهما البطولة العربية – كوليبالي ونيفيز وسافيتش أساسيون لـ الهلال.. وبانيجا يقود الشباب بحثا عن لقبه الأول.. رونالدو يقود النصر لنهائي البطولة العربية انتهت البطولة العربية - النصر (1) - (0) الشرطة العراقي.. رونالدو إلى النهائي طاقم تحكيم مصري يقود لقاء الهلال والشباب في البطولة العربية
أخر الأخبار
كعادته ينثر السحر ويحصد الذهب.. دي ماريا يُهدي بنفيكا السوبر البرتغالي أمام بورتو ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي ينسحب من صفقة فلاهوفيتش.. وجمهور يوفنتوس يهتف "لا نريد لوكاكو" 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ في الجول: محمد إبراهيم ينتقل من كفر الشيخ إلى التعاون الليبي 2 ساعة | ميركاتو
نهائي البطولة العربية - موعد مباراة الهلال ضد النصر.. القنوات الناقلة 2 ساعة | كأس العرب
خيسوس: الهلال أفضل فريق هجومي في البطولة العربية بدون مهاجم صريح 2 ساعة | كأس العرب
بعد 8 سنوات.. المولودية يعيد يوسف بلايلي إلى الجزائر 3 ساعة | الوطن العربي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بعرض جديد لـ لعبة.. ونعلم بمفاوضات الأهلي 3 ساعة | كرة طائرة
خبر في الجول - مفاوضات من الزوراء العراقي لضم محمود وادي.. وموقف بيراميدز 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط