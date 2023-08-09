وكيله لـ في الجول: حسين حسني ينتقل من بورتو السويس إلى سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 20:51

كتب : حسام أحمد

حسين حسني - بورتو السويس

أتم سيراميكا كليوباترا ضمه لاعب خط وسط بورتو السويس حسين حسني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نصر يحيى وكيل اللاعب لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "وقع حسين حسني على عقد يربطه بسيراميكا لخمس سنوات مقبلة".

وواصل "وقع اللاعب على العقد في حضوري رفقة عمرو حسني وأحمد نجم كممثلين عن اللاعب".

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وكان حسين حسني قضى الموسم الماضي معارا رفقة بلدية المحلة وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم المقبل.

يذكر أن سيراميكا أتم تعاقده مع عبد الرحمن يحيى ناشئ الزمالك بعقد يمتد لأربعة مواسم وفقا لما علمه FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com كذلك أن سيراميكا كليوباترا أتم الاتفاق مع المريخ لضم المهاجم الأوغندي إريك كامبالي لدعم صفوفه.

حسين حسني سيراميكا كليوباترا بورتو السويس
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