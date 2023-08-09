البطولة العربية – كوليبالي ونيفيز وسافيتش أساسيون لـ الهلال.. وبانيجا يقود الشباب

أعلن كل من جورجي جيسوس مدرب الهلال ومارسيل كايزر مدرب الشباب تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الهلال مع الشباب في نصف نهائي البطولة العربية.

وشهد تشكيل الهلال تواجد الثلاثي كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش في تشكيل جيسوس الأساسي.

فيما يقود إيفر بانيجا تشكيل الشباب أمام الهلال.

وجاء تشكيل الهلال بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الله المعيوف.

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز.

أمامهما: ميشيل ديليجاو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري.

الهجوم: مالكوم.

فيما جاء تشكيل الشباب كالتالي:

الحارس: كيم سيونج جيو.

الدفاع: فواز الصقور - إياجو سانتوس - حسان تمبكتي - حسين الصبياني.

الوسط: جوستافو كويلار - رياض شراحيلي - إيفر بانيجا - حسين القحطاني

الهجوم: عبد الله الجوعي - هتان باهبري.

ويلعب الفائز من مباراة الهلال والشباب أمام النصر يوم السبت المقبل في نهائي البطولة العربية.