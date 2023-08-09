الجونة يضم حسام الصانع ومحمد الصباحي
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 20:28
كتب : FilGoal
أعلن الجونة اليوم الأربعاء إتمامه لصفقتين جديدتين بانضمام حسام الصانع ومحمد الصباحي.
حسام الصانع
النادي : الجونة
محمد الصباحي
النادي : الجونة
وجاء انضمام كلا اللاعبين لصفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري في صفقة انتقال حر من البنك الأهلي وسموحة.
وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توقيع اللاعبين على عقود انضمامهما إلى الجونة لمدة عامين لكل منهما.
ويلعب حسام الصانع في مركز وسط الملعب وشارك مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي في مباراتين فقط.
وشارك الصباحي خلال الموسم الماضي في 6 مباريات فقط. سجل فيهم هدفا أمام الزمالك.
وبدأ الصباحي مسيرته في نادي النصر للتعدين، قبل أن ينضم إلى أسوان عام 2019، ومنه انتقل إلى الاتحاد السكندري 2020.
وفي 2021 انضم إلى طلائع الجيش معارا لمدة موسم، قبل أن يعود للاتحاد ومنه ينتقل إلى سموحة مطلع الموسم الماضي.
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