بحثا عن لقبه الأول.. رونالدو يقود النصر لنهائي البطولة العربية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

رونالدو

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي لنهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وفاز النصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 79.

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رونالدو سيخوض النهائي الأول مع النصر منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية.

ورفع رونالدو رصيده الشخصي إلى 4 أهداف في البطولة العربية للأندية ليتصدر تريتب هدافي البطولة.

وينتظر النصر الفائز من مباراة الهلال والشباب في نصف النهائي الآخر.

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وصف المباراة

بدأ النصر بهجوم ضاغط على مرمى الشرطة وسدد تاليسكا كرة تصدى لها حارس الشرطة العراقي.

وراوغ رونالدو مدافع فريق الشرطة العراقي وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وأرسل رونالدو تمريرة من يسار منطقة الجزاء إلى ماني الذي سدد كرة يسارية لكنها بعيدة عن المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفاً لصالح النصر عن طريق رونالدو بداعي التسلل.

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وحاول النصر مجدداً عن طريق تصويبة صاروخية من تيليس من خارج منطقة الجزاء لترتطم بعارضة مرمى الشرطة.

وطالب ساديو ماني بالحصول على ركلة جزاء بعد تمريرة رونالدو لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وأنقذ نواف العقيدي فرصة مؤكدة بعد انفراد تام من أحمد فرحان مهاجم الشرطة العراقي.

النصر السعودي كريستيانو رونالدو كأس العرب للأندية
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