لن يعود للدوري الإسباني.. فييتو إلى القادسية السعودي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

لوسيانو فييتو

أتم القادسية السعودي إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فيتتو بعدما كان قريبا من العودة للدوري الإسباني من بوابة فياريال.

ورحل فييتو عن الهلال السعودي بنهاية الموسم المنصرم بعد انتهاء عقده.

وأعلن القادسية تعاقده مع فييتو بشكل رسمي دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

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القادسية ينافس حاليا بدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" ويسعى للعودة لدوري المحترفين تحت قيادة مدربه روبي فاولر أسطورة ليفربول.

وبدأ فييتو مسيرته مع فريق راسينج الأرجنتيني وانتقل إلى فياريال الإسباني موسم 2014–2015، ورحل إلى اتلتيكو مدريد في الفترة 2015–2019، تخللها اللعب مع اشبيلية بنظام الإعارة موسم 2016 –2017.

وأعير فييتو مجددا إلى فالنسيا و فولام قبل أن يلعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الفترة 2019–2021.

وانضم لوسيانو فييتو إلى الهلال في 2021 بعقد لمدة ثلاث سنوات وخاض 79 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 6 آخرين.

الهلال السعودي لوسيانو فييتو
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