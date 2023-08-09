لن يعود للدوري الإسباني.. فييتو إلى القادسية السعودي

أتم القادسية السعودي إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فيتتو بعدما كان قريبا من العودة للدوري الإسباني من بوابة فياريال.

ورحل فييتو عن الهلال السعودي بنهاية الموسم المنصرم بعد انتهاء عقده.

وأعلن القادسية تعاقده مع فييتو بشكل رسمي دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

القادسية ينافس حاليا بدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" ويسعى للعودة لدوري المحترفين تحت قيادة مدربه روبي فاولر أسطورة ليفربول.

هلا بمن عكس اتجاه الموج وجابك 💎🔥 هلا بالصيد الثمين بساحل الشرقية 😍#القادسية pic.twitter.com/AdZktyye4o — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) August 9, 2023

وبدأ فييتو مسيرته مع فريق راسينج الأرجنتيني وانتقل إلى فياريال الإسباني موسم 2014–2015، ورحل إلى اتلتيكو مدريد في الفترة 2015–2019، تخللها اللعب مع اشبيلية بنظام الإعارة موسم 2016 –2017.

وأعير فييتو مجددا إلى فالنسيا و فولام قبل أن يلعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الفترة 2019–2021.

وانضم لوسيانو فييتو إلى الهلال في 2021 بعقد لمدة ثلاث سنوات وخاض 79 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 6 آخرين.