قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن تسجيل اللاعبين الأجانب

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح لأنديته بتسجيل عدد مفتوح من اللاعبين الأجانب في قوائم الموسم الجديد أثناء فترات القيد.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها اليوم الأربعاء أنه بعد تسجيل اللاعبين يجب على الأندية تحديد 8 فقط منهم ليتواجدوا في قوائمهم للموسم الجديد خلال مهلة تنتهي في الـ15 من شهر سبتمبر المقبل.

وكان الاتحاد السعودي يسمح لأنديته في الموسم السابق بتسجيل 8 لاعبين أجانب فقط في قائمته على أن يتواجد 7 منهم في الملعب معا.

هذا يعني أنه حال امتلاك أي ناد في الموسم الجديد أكثر من 8 لاعبين أجانب فإن البقية سيتواجدون في قائمة تشبه قائمة الانتظار في الدوري المصري.

يأتي ذلك في ظل سوق انتقالات صيفي مشتعل في الدوري السعودي شهد ضم العديد من اللاعبين من الدوريات الأوروبية مثل ساديو ماني ورياض محرز وربرتو فيرمنيو وكريم بنزيمة ونجولو كانتي.