خبر في الجول - سيراميكا يتمم الاتفاق مع المريخ السوداني للتعاقد مع إريك كامبالي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 18:58

كتب : عمرو نبيل

إريك كامبالي

أتم نادي سيراميكا كليوباترا الاتفاق مع المريخ السوداني للتعاقد مع المهاجم الأوغندي إريك كامبالي.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا أتم الاتفاق مع المريخ لضم المهاجم الأوغندي لدعم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم.

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مع وجود بند يتيح لنادي المريخ الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

ومن المنتظر أن يُعلن سيراميكا كليوباترا عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

إريك كمبالي يبلغ من العمر 23 عاما وبدأ مسيرته مع نادي إكسبريس الأوغندي. ويحمل أيضا جنسية الكونغو رفقة جنسية أوغندا.

ثم انتقل إلى المريخ السوداني في عام 2022.

ولعب مع الفريق السوداني 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا 5 مباريات وسجل هدفين.

ولم يظهر إريك كامبالي خلال مباراتي المريخ ضد الزمالك في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويعتبر إريك كامبالي الصفقة الثالثة لسيراميكا كليوباترا هذا الصيف بعد إسلام المزين وعبد الرحمن يحيى.

إريك كامبالي المريخ السوداني سيراميكا كليوباترا
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