تقرير: قرار جديد من سان جيرمان يُبعد مبابي عن جلسة رسمية.. وإبلاغ 5 لاعبين بالرحيل
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 18:46
كتب : FilGoal
منع باريس سان جيرمان لاعبه كيليان مبابي من التواجد في جلسة التصوير للموسم الجديد والتي أقيمت اليوم الأربعاء.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
ماركو فيراتي
النادي : باريس سان جيرمان
نيمار
النادي : باريس سان جيرمان
وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها فإن الجلسة الرسمية التي تقام من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم تشهد تواجد مبابي.
يأتي ذلك في ظل الأزمة المثارة حاليا حول مستقبل مبابي في ظل رغبته في الرحيل مجانا الصيف المقبل فيما يرغب سان جيرمان في تجديد تعاقده او بيعه حاليا.
وأوضح التقرير أن الجلسة لم تشهد كذلك تواجد كل من ماركو فيراتي ونيمار حيث يرغب سان جيرمان في رحيل الثنائي.
لكن أشار التقرير إلى أن تلك الخطوة لا تعني رحيل الثلاثي في ظل إمكانية إقامة جلسة تصوير ثانية بعد نهاية سوق الانتقالات.
وفي تقرير آخر عبر الإذاعة ذاتها ذكرت أن سان جيرمان أبلغ كل من نيمار وفيراتي وريناتو سانشيز وخوان بيرنات وهوجو إيكيتيكي بالرحيل عن الفريق الصيف الجاري.
وارتبط نيمار بالانتقال لتشيلسي والعودة إلى فريقه السابق برشلونة، أما فيراتي فيرغب الهلال السعودي في ضمه.
وكان سان جيرمان جدد تعاقد فيراتي في شهر ديسمبر الماضي حتى سنة 2026.