الصفقة التاسعة - طلائع الجيش يتعاقد مع يسري وحيد من الترسانة

أتم نادي طلائع الجيش التعاقد مع يسري وحيد لاعب نادي الترسانة.

وحصل نادي طلائع الجيش على توقيع اللاعب بعد الاتفاق على المقابل المادي مع الترسانة، ليكون ثاني صفقات النادي العسكري من الفريق الأزرق هذا الصيف بعد عمر طارق السعيد.

ويعد يسري وحيد الصفقة التاسعة لطلائع الجيش بعدما أعلن التعاقد مع فريد شوقي وكريم طارق من الجونة وضم مصطفى الخواجة من سموحة وعمر طارق السعيد من الترسانة وموسى دياوارا من البنك الأهلي وأحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي، وكذلك أتم اتفاقه مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لضمه بشكل نهائي من الإنتاج الحربي بعدما لعب في صفوف الفريق معارا منذ 2021.

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

ويقود طلائع الجيش، عبد الحميد بسيوني ويستمر الفريق في تدريباته على ملعبه بجهاز الرياضة العسكري بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.