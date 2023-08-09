الصفقة التاسعة - طلائع الجيش يتعاقد مع يسري وحيد من الترسانة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 18:30

كتب : رضا السنباطي

يسري وحيد

أتم نادي طلائع الجيش التعاقد مع يسري وحيد لاعب نادي الترسانة.

وحصل نادي طلائع الجيش على توقيع اللاعب بعد الاتفاق على المقابل المادي مع الترسانة، ليكون ثاني صفقات النادي العسكري من الفريق الأزرق هذا الصيف بعد عمر طارق السعيد.

ويعد يسري وحيد الصفقة التاسعة لطلائع الجيش بعدما أعلن التعاقد مع فريد شوقي وكريم طارق من الجونة وضم مصطفى الخواجة من سموحة وعمر طارق السعيد من الترسانة وموسى دياوارا من البنك الأهلي وأحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي، وكذلك أتم اتفاقه مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لضمه بشكل نهائي من الإنتاج الحربي بعدما لعب في صفوف الفريق معارا منذ 2021.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي مدرب بيراميدز يحصل على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي المصرية للاتصالات يعلن عبر في الجول تغيير اسم النادي

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

ويقود طلائع الجيش، عبد الحميد بسيوني ويستمر الفريق في تدريباته على ملعبه بجهاز الرياضة العسكري بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.

يسري وحيد الترسانة طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
لن يعود للدوري الإسباني.. فييتو إلى القادسية السعودي قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن تسجيل اللاعبين الأجانب خبر في الجول - سيراميكا يتمم الاتفاق مع المريخ السوداني للتعاقد مع إريك كامبالي تقرير: قرار جديد من سان جيرمان يُبعد مبابي عن جلسة رسمية.. وإبلاغ 5 لاعبين بالرحيل دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي رحلة جديدة للرسام.. إنييستا ينضم إلى الإمارات الإماراتي بعد ارتباط اسمه بقطبي السعودية.. الريان القطري يضم روجر جيديش آس: باريس سان جيرمان حدد سعر بيع نيمار
أخر الأخبار
جيمس قائدا جديدا لـ تشيلسي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لن يعود للدوري الإسباني.. فييتو إلى القادسية السعودي 19 دقيقة | السعودية
كاف يعلن التحقيق مع إيتو 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن تسجيل اللاعبين الأجانب 41 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - سيراميكا يتمم الاتفاق مع المريخ السوداني للتعاقد مع إريك كامبالي ساعة | الكرة المصرية
تقرير: قرار جديد من سان جيرمان يُبعد مبابي عن جلسة رسمية.. وإبلاغ 5 لاعبين بالرحيل ساعة | الكرة الأوروبية
هويلوند قد يشارك مع مانشستر يونايتد لأول مرة أمام أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة التاسعة - طلائع الجيش يتعاقد مع يسري وحيد من الترسانة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي