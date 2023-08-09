انتهت البطولة العربية - النصر (1) - (0) الشرطة العراقي.. رونالدو إلى النهائي
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 17:47
كتب : FilGoal
يلعب النصر السعودي أمام الشرطة العراقي ضمن نصف نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والشرطة.
لتابعة مباراة النصر والشرطة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
نرشح لكم
بحثا عن لقبه الأول.. رونالدو يقود النصر لنهائي البطولة العربية طاقم تحكيم مصري يقود لقاء الهلال والشباب في البطولة العربية مواعيد مباريات الأربعاء 9 أغسطس 2023 - نصف نهائي البطولة العربية.. وكأس السوبر البرتغالي مؤتمر مدرب الشرطة: الخطا أمام النصر سيكلفنا الكثير مؤتمر مدرب النصر: واجهنا سيناريوهات صعبة.. والبعض يحاول تخديرنا مؤتمر مدرب الشباب: نمتلك منظومة دفاعية قوية.. وسنظهر بشكل مختلف أمام الهلال مؤتمر جيسوس: الهلال اعتاد على البطولات.. ونعلم نقطة قوة الشباب الرياضية: إيقاف المدير التنفيذي لـ الشباب السعودي مباراتين في البطولة العربية
أخر الأخبار
جيمس قائدا جديدا لـ تشيلسي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاف يعلن التحقيق مع إيتو 41 دقيقة | الكرة الإفريقية