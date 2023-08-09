انتهت البطولة العربية - النصر (1) - (0) الشرطة العراقي.. رونالدو إلى النهائي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 17:47

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدفه مع النصر ضد الزمالك

يلعب النصر السعودي أمام الشرطة العراقي ضمن نصف نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والشرطة.

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النصر السعودي كأس العرب للأندية الأبطال
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