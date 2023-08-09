دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 17:35
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة عن ثانى صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد بالتعاد مع محمود غالي لدعم مركز خط الوسط.
محمود غالي
النادي : غزل المحلة
ووقع محمود غالي على العقود لمدة ثلاث مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي.
ويأتي التعاقد مع اللاعب بناء على طلب خالد عيد المدير الفني للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.
ولعب محمود غالي سابقا لأندية إنبى ووادى دجلة وبتروجت وطنطا.
وهبط غزل المحلة من الدوري الممتاز بعد الموسم المنقضي رفقة أسوان وحرس الحدود.
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