مدرب بيراميدز يحصل على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي

حصل احمد سامي النجار (سام نجار) مدرب فريق بيراميدز على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA B.

ويأتي ذلك بعد ظهور النتائج النهائية لجميع الاختبارات التي يجب اجتيازها بنجاح للحصول على رخصة التدريب المحترف من الاتحاد الأوروبي عن طريق الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم.

ووصلت رخصة ودبلوكة التدريب UEFA B من العاصمة الأسكتلندية إدنبره خلال الأيام القليلة الماضية.

وانتهى أحمد سامي النجار من جميع المراحل الدراسية والعملية الخاصة برخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي UEFA B مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم في العاصمة الاسكتلندية على مدار الأشهر الثمانية الماضية.

وبحصول مدرب الفريق الأول لبيراميدز سام نجار على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA B، أصبح مدربا مؤهلا للعمل فى الأجهزة الفنية للفريق الأول مع الأندية الأوروبية على أعلى المستويات طبقا للمعايير الأوروبية بعد نجاحه فى دورة ورخصة التدريب من خلال الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

واجتاز سامي من قبل بنجاح 9 دراسات أخرى فى جوانب مختلفة فى تدريب كرة القدم مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم خلال الفترات الماضية وكان من ضمنها الرخصة UEFA C العام السابق، حيث يستعد حاليا، للبدء فى دراسة الرخصة الأعلى وهي UEFA A التي تعد أعلى دراسات ورخص التدريب فى اوروبا والعالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وهنأ عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، مدربه بعد الحصول على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي.