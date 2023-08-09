رحلة جديدة للرسام.. إنييستا ينضم إلى الإمارات الإماراتي

أعلن نادي الإمارات الإماراتي ضم أندرياس إنييستا لاعب برشلونة السابق بعد انتهاء مسيرته في الدوري الياباني.

نادي الإمارات الإماراتي الصاعد حديثا للدوري الممتاز أعلن تعاقده مع إنييستا في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام.

وأنهى أندرياس إنييستا مسيرته مع فيسيل كوبي الياباني بعد 5 سنوات.

واستقبل نادي الإمارات إنييستا مساء الإثنين تمهيدا لإعلان تعاقده مع الفريق.

وانضم نجم برشلونة السابق إلى فيسيل كوبي في صيف 2018 بعد نهاية عقده مع البلوجرانا.

وشارك إنييستا خلال الموسم المنقضي مع فيسيل كوبي في 5 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

صاحب الـ 39 عاما شارك مع فيسيل كوبي في 133 مباراة وسجل 26 هدفا وصنع 25 آخرين بجميع المسابقات منذ انضمامه في 2018.

واختتم إنييستا مسيرته مع برشلونة في صيف 2018 بعد انتقاله إلى فيسيل كوبي الياباني.

وخاض إنييستا 674 مباراة مع برشلونة خلال مسيرته ونجح في تسجيل 57 هدفا وصنع 137 آخرين.

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