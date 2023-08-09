رحلة جديدة للرسام.. إنييستا ينضم إلى الإمارات الإماراتي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 17:33

كتب : FilGoal

أندريس إنييستا ضد برشلونة

أعلن نادي الإمارات الإماراتي ضم أندرياس إنييستا لاعب برشلونة السابق بعد انتهاء مسيرته في الدوري الياباني.

نادي الإمارات الإماراتي الصاعد حديثا للدوري الممتاز أعلن تعاقده مع إنييستا في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام.

وأنهى أندرياس إنييستا مسيرته مع فيسيل كوبي الياباني بعد 5 سنوات.

أخبار متعلقة:
قبل بداية الدوري الإنجليزي بيومين. ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد آس: باريس سان جيرمان حدد سعر بيع نيمار الشرق الأوسط: حمد الله مستمر مع اتحاد جدة بعد اجتماع ودي مع سانتو موندو ديبورتيفو: بعد إقصاء باراناينسي من ليبرتادوريس.. برشلونة سيحاول ضم روكي في الصيف الحالي

واستقبل نادي الإمارات إنييستا مساء الإثنين تمهيدا لإعلان تعاقده مع الفريق.

وانضم نجم برشلونة السابق إلى فيسيل كوبي في صيف 2018 بعد نهاية عقده مع البلوجرانا.

وشارك إنييستا خلال الموسم المنقضي مع فيسيل كوبي في 5 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

صاحب الـ 39 عاما شارك مع فيسيل كوبي في 133 مباراة وسجل 26 هدفا وصنع 25 آخرين بجميع المسابقات منذ انضمامه في 2018.

واختتم إنييستا مسيرته مع برشلونة في صيف 2018 بعد انتقاله إلى فيسيل كوبي الياباني.

وخاض إنييستا 674 مباراة مع برشلونة خلال مسيرته ونجح في تسجيل 57 هدفا وصنع 137 آخرين.

أندرياس إنييستا الإمارات الإماراتي
نرشح لكم
دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي بعد ارتباط اسمه بقطبي السعودية.. الريان القطري يضم روجر جيديش آس: باريس سان جيرمان حدد سعر بيع نيمار خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب منتخب مصر للشباب موندو ديبورتيفو: بعد إقصاء باراناينسي من ليبرتادوريس.. برشلونة سيحاول ضم روكي في الصيف الحالي تقرير: عودة من حيث بدأ.. جون أنتوي ينضم إلى دريمز الغاني لحق بأحمد شكري.. عفروتو ينضم لدياموند في القسم الثالث حارس أرسنال ينتقل إلى نوتنجهام
أخر الأخبار
خبر في الجول - بسبب نزاع إنبي والزمالك.. اتحاد الكرة يستدعي أحمد عيد لجلسة تحقيق 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر البطولة العربية - النصر (0) - (0) الشرطة العراقي.. رونالدو يهدر الأول 42 دقيقة | كأس العرب
دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي 54 دقيقة | ميركاتو
مدرب بيراميدز يحصل على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي 54 دقيقة | الدوري المصري
رحلة جديدة للرسام.. إنييستا ينضم إلى الإمارات الإماراتي 56 دقيقة | ميركاتو
قبل بداية الدوري الإنجليزي بيومين. ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
سلة - الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من المشاركة في البطولة العربية ساعة | كرة سلة
بعد ارتباط اسمه بقطبي السعودية.. الريان القطري يضم روجر جيديش 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي