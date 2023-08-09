سلة - الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من المشاركة في البطولة العربية

كشف عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عن موافقة الأهلي على المشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر أن تقام البطولة العربية خلال شهر أكتوبر المقبل في دولة قطر.

وقال شلبي لـ FilGoal.com: "الأهلي أرسل موافقته على المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في قطر والاتحاد المصري يبحث الأمر لأن هناك قرار بمنع النادي بالمشاركة في بطولتين خارجتين في نفس الموسم".

وتواصل FilGoal.com مع مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة وقال "سنبحث أمر موافقة الأهلي لأنه سيشارك في بطولة الـ BAL كحامل للقب الدوري وهو ما يمنع مشاركته في البطولة العربية مثلما حدث مع الزمالك منذ موسمين ولم يشارك في البطولة العربية".

ونجح الأهلي في حصد ألقاب دوري المرتبط ودوري المحترفين وكأس مصر وبطولة الدوري الإفريقي عن الموسم المنقضي.

ويستعد فريق سلة الأهلي لانطلاق مشواره في الموسم الجديد بخوض منافسات كأس الإنتركونتينتال أو ما يعرف بكأس العالم للأندية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب سيسي فرانكا البرازيلي وإجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي.

وتقام البطولة في سنغافورة خلال شهر سبتمبر المقبل.