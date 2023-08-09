آس: باريس سان جيرمان حدد سعر بيع نيمار

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن السعر الذي يريد باريس سان جيرمان الحصول عليه مقابل بيع نيمار خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقا لآس فإن باريس سان جيرمان لن يقبل ببيع نيمار مقابل أقل من 150 مليون يورو للموافقة على خروجه.

وقد يقبل باريس سان جيرمان بخروج اللاعب على سبيل الإعارة ولكن مع وضع بند إجبارية الشراء.

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كانت صحيفة ليكيب قد كشفت عن رغبة نيمار في الخروج من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتبليغه النادي بذلك القرار.

الصحيفة أشارت إلى أن قرار نيمار يأتي بسبب عدم شعوره بالأمان من قبل النادي بعد مطالبة الجماهير برحيله تحت منزله في الموسم الماضي.

الأخبار نفاها والد اللاعب ووكيله ووصفها بالأخبار الكاذبة وغير المعروف مصدرها أو الغاية منها.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.

وفاز نيمار بـ 12 لقبًا مع باريس سان جيرمان، كلها محلية.

نيمار باريس سان جيرمان
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