المصرية للاتصالات يعلن عبر في الجول تغيير اسم النادي

كشف محمد عزب عضو مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات عن تغيير اسم النادي.

وقال عزب لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة قرر تغيير اسم النادي إلى WE وسيتم تداول ذلك الاسم خلال مباريات الموسم المقبل في دوري المحترفين".

وتأهل نادي WE لدوري المحترفين بعد احتلاله المركز السادس في دوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي ومشاركته في دورة الترقي.

وتأهل إلى دوري المحترفين الجديد بانتصار جنوني على المنيا بخمسة أهداف مقابل أربعة في الجولة الأخيرة من دورة الترقي.

سير جنوني للأحداث

تقدم محمد شاهين في الدقيقة 8 للاتصالات، وتصدى وليد توفيق حارس مرمى المنيا لركلة جزاء في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 30 تعادل جون موباتشو للمنيا، لينتهي الشوط الأول 1-1.

الاتصالات عاود التقدم في الدقيقة 62 بهدف سليمان كوليبالي، ثم أضاف الثالث في الدقيقة 75 بواسطة محمد شاهين لتصبح النتيجة 3-1.

إسماعيل ساكي قلص الفارق في الدقيقة 77، وكانت النتيجة 3-2 تشير إلى تأهل المصرية للاتصالات، ولكن بقذيفة من خارج المنطقة، سجل العطار هدف التعادل للمنيا في الدقيقة 88.

الاتصالات لم يستسلم، واسترد الفوز والتأهل بهدف رابع من كوليبالي في الدقيقة 94، ولكن إسلام عبد الراضي أفسد الحفل مرة أخرى وجعل النتيجة 4-4 في الدقيقة 100.

وأخيرا في الدقيقة 102، سجل حسام أحمد الهدف الخامس الأغلى للمصرية الاتصالات.