الشرق الأوسط: حمد الله مستمر مع اتحاد جدة بعد اجتماع ودي مع سانتو

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 15:20

كتب : FilGoal

طارق حامد - حمد الله

ذكرت جريدة الشرق الأوسط يوم الأربعاء أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة قرر الاستمرار مع ناديه بعد اجتماعه مع نونو سانتو مدرب الفريق.

وأوضح التقرير أن هناك جلسة مصارحة جمعت البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق، بالهداف المغربي، وانتهت باتفاق يحسم مصير حمد الله بالاستمرار مع ناديه.

وكان الوضع تسوده ضبابية كبيرة حيال مستقبل هداف الفريق في الموسم الماضي، بعد ازدياد الأحداث في الأيام الأخيرة، وخروج الأزمة على السطح، قبل الاجتماع الذي عُقد بين الطرفين، قبل انطلاق النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين، وأبلغ اللاعب مدربه بالموافقة، وانتهى الاجتماع بابتسامة من نونو سانتو الذي يراهن على اللاعب كثيراً في الموسم الجديد، حسب التقرير.

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وكانت قضية اللاعب عبد الرزاق حمد الله قد بدأت بعدما أخبر اللاعب إدارة ناديه برغبته في الرحيل، رغم أن عقده يمتد حتى 2025، لكن اللاعب شعر بعدم الرغبة في استمراره ليطلب الرحيل قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو الأمر الذي اتخذ معه سانتو قرار إبعاد اللاعب عن مواجهة الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، حتى يجري حسم موضوع اللاعب.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد عرضت حمد الله على نادي الشباب، ومعه في ذلك عبد الرحمن العبود، مقابل ضم المدافع الدولي حسان تمبكتي، حيث كانت المفاوضات تدور حتى منتصف الأسبوع الحالي، حسب الشرق الأوسط.

وكان اتحاد جدة قد دعم هجومه قبل انطلاق الموسم الجاري بضم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

وودع اتحاد جدة منافسات البطولة العربية للأندية من ربع النهائي بعد الخروج أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال نونو سانتو المدير الفني للفريق عن غياب حمد الله أنه شأن داخلي وأن الغياب ليس بسبب الإصابة.

وشدد سانتو على أن من سيبقى في اتحاد جدة من يريد الاستمرار فقط.

وخاض حمد الله ثلاث مباريات مع اتحاد جدة في البطولة العربية وساهم في هدفين إذ سجل هدفا وصنع آخر.

وانضم المهاجم المغربي إلى اتحاد جدة في يناير 2022 قادما من النصر السعودي.

وسبق لحمد الله اللعب في الدوري القطري مع فريقي الجيش والريان.

عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة نونو سانتو
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