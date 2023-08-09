موندو ديبورتيفو: بعد إقصاء باراناينسي من ليبرتادوريس.. برشلونة سيحاول ضم روكي في الصيف الحالي

سيحاول برشلونة ضم فيتور روكي لاعب أتليتكو باراناينسي الصيف الحالي وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

برشلونة كان قد أعلن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي ولكن بداية من موسم 2024/2025 على أن يستمر مع باراناينسي في الصيف الحالي.

مع إقصار باراناينسي من كوبا ليبرتادوريس صباح اليوم يحاول برشلونة حاليا ضم اللاعب إلى صفوفه خلال الصيف الحالي بدلا من الانتظار لموسم إضافي.

هدف باراناينسي الأكبر في الموسم كان هو التتويج بكوبا ليبرتادوريس والذي أقصي منه ومع ابتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري البرازيلي يرى برشلونة أن بإمكانه إنقاعه بترك روكي.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن أندري كوري وكيل اللاعب قد سافر إلى البرازيل بعد فترة من البقاء في برشلونة من أجل محاولة إقناع النادي بتركه لبرشلونة خلال الصيف الحالي.

ويريد تشافي هيرنانديز معوض لعثمان ديمبيلي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان ويرى أن روكي قد يكون المعوض المثالي خلال الصيف الحالي لقدرته على اللعب في جميع مراكز الهجوم.

وفي حال تمكن برشلونة من إقناع النادي البرازيلي سيكون أمام تحد آخر وهو ترك مساحة من الرواتب ليتمكن من تسجيل روكي ضمن صفوفه في قائمة الدوري الإسباني.

وأتم برشلونة اتفاقه مع النادي البرازيلي على ضم روكي بعد الموسم المقبل بشرط جزائي يصل إلى قيمة 500 مليون يورو.

وينضم روكي -18 عاما- بداية من موسم 2024 - 2025 وحتى صيف 2031.

وشارك روكي في أكثر من 50 مباراة في الدوري البرازيلي بالرغم من صغر سنة.

وحصد روكي بداية العام الجاري جائزة هداف بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما مع منتخب البرازيل برصيد ستة أهداف.

ويستطيع فيتور روكي اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

ويعد فيتور روكي أحد ناشئين نادي أمريكا البرازيلي ومنه انتقل إلى كروزيرو ثم إلى أتليتكو باراناينسي.

وخلال الموسم الماضي سجل 10 أهداف وصنع خمسة في 25 مباراة مع أتليتكو باراناينسي.

وأتم برشلونة أولى صفقاته للموسم الجديد بضم إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي.

وحصد جوندوجان مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

جوندوجان البالغ من العمر 32 عاما بدأ مسيرته الكروية في نادي بوخوم الألماني، ومنه انتقل إلى نورنبرج ثم بوروسيا دورتموند ومنه إلى مانشستر سيتي في 2016.

ومع مانشستر سيتي حقق جوندوجان 13 لقبا بواقع 5 ألقاب دوري إنجليزي، وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرتين، وأخيرا لقب دوري أبطال أوروبا.

بينما ثاني صفقات برشلونة كانت بضم إينيجو مارتينيز لاعب أتليتك بلباو السابق في صفقة انتقال حر.

وخاض مارتينيز مع سوسيداد 239 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومع بلباو خاض 177 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 7 آخرين.

وفي مسيرته توج بكأس الملك مع بلباو في 2021 ومع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة بلقب يورو في 2013.