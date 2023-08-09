طاقم تحكيم مصري يقود لقاء الهلال والشباب في البطولة العربية

يتولى المصري أمين عمر قيادة مباراة الهلال السعودي وشقيقه الشباب في نصف نهائي البطولة العربية، حسبما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم.

وذكر الاتحاد العربي لكرة القدم أن طاقم التحكيم الذي سيقود اللقاء سيكون مصريا بالكامل باستثناء الحكم الرابع دحان بيدا الموريتاني، والسوداني محمد عبد الله مساعد حكم تقنية الفيديو.

وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:

حكم ساحة: أمين عمر

المساعد الأول: محمود أبو الرجال

المساعد الثاني: أحمد حسام طه

الحكم الرابع: دحان بيدا

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

مساعد حكم تقنية الفيديو: محمد عبد الله

سيلعب الفائز من هذه المواجهة في النهائي ضد الفائز من لقاء النصر والشرطة العراقي.

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