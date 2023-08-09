لحق بأحمد شكري.. عفروتو ينضم لدياموند في القسم الثالث

أعلن نادي دياموند تعاقده مع مصطفى عفروتو لاعب الأهلي ومنتخب مصر للشباب السابق.

مصطفى عفروتو النادي : دياموند

عفروتو سبق له اللعب بصفوف الاهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر للمقاصة والإنتاج الحربي والشرقية وألعاب دمنهور والألومونيوم وكارباج الأذربيجاني وبولي تيميشوارا الروماي وصحم العماني.

وكانت التجربة الاخيرة لعفروتو مع الفيوم في الدرجة الثانية.

وسبق لعفروتو وأن توج بالدوري المصري مرتين مع الأهلي بالإضافة إلى كأس السوبر المصري.

ويلعب فريق دياموند في دوري القسم الثالث المصري أو ما يعادل الدرجة الرابعة بعد إنشاء دوري المحترفين.

وكان دياموند قد أعلن ضم أحمد شكري أمس الثلاثاء ليكون قد تعاقد مع اثنين من جيل منتخب مصر للشباب 2009.

ويضم فريق دياموند أحمد جعفر نجم الزمالك السابق والذي قاد الفريق للصعود من دوري الدرجة الرابعة إلى الثالثة في الموسم الماضي.