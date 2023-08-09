حارس أرسنال ينتقل إلى نوتنجهام

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

مات تيرنر - أمريكا × ويلز

أعلن نوتنجهام فورست يوم الأربعاء ضم ال حارس الأمريكي مات تيرنر قادما من أرسنال.

مات تيرنر

النادي : نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست
أرسنال

وخضع الدولي الأمريكي للكشف الطبي مساء يوم الاثنين.

قبل أن يوقع على عقد يربطه بفورست حتى صيف 2027.

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وذكرت تقارير أن الصفقة كلفت نوتنجهام نحو 10 ملايين جنيه استرليني.

من جهته، يعمل أرسنال على إتمام صفقة ضم ديفيد رايا حارس برينتفورد، حسب التقارير.

أرسنال سيتخلص من حارسه الأمريكي بعدما حصد بطولة الدرع الخيرية يوم الأحد على حساب مانشستر سيتي بطل الثلاثية.

بهدف سجله بديل وصنعه آخر، وكرة ضربت المدافع في مكانه، تغلب أرسنال على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في صافرة انطلاق الموسم بدرع الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

النتيجة تظل تعادلا أوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية على أرسنال عند 8 فقط.

وترجع آخر نتيجة مغايرة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، حين فاز أرسنال 2-0.

وفي آخر 17 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات، لم يفُز أرسنال سوى بتلك المباراة المذكورة، مقابل 15 انتصارا لأزرق مانشستر وتعادل.

بذلك حقق أرسنال الدرع الافتتاحية للموسم للمرة الـ 17 في تاريخه، والأولى منذ 2020.

مات تيرنر أرسنال نوتنجهام فورست
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