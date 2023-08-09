كوبا ليبرتادوريس - ثنائي الدوري المصري السابق يقود بوليفار لتأهل تاريخي.. وريفر بليت يودع

خطف بوليفار البوليفي بقيادة برونو سافيو بطاقة التأهل لربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023، رفقة فلومينينسي وإنترناسيونال اللذان أقصيا أرجنتينوس جونيورز وريفر بليت على الترتيب.

وحسمت أول 3 مقاعد في ربع نهائي النسخة الحالية والتي سيتأهل بطلها لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 و2025 أيضا.

وحقق بوليفار المفاجأة وتخطى عقبة أتليتكو باراناينسي البرازيلي -وصيف النسخة الماضية- بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

لقاء الذهاب انتهى في بوليفيا بفوز رفاق برونو سافيو بنتيجة 3-1.

وفي الإياب بالبرازيل بولاية بارانا، سجل فيرناندينيو هدفا من ركلة جزاء وأضاف فيتور روكي –لاعب برشلونة المستقبلي- الهدف الثاني.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لعدم الاعتماد على قاعدة الهدف خارج القواعد.

سجل بوليفار ركلاته الخمس بنجاح فيما أهدر تياجو هيلينيو ركلة جزاء أتليتكو باراناينسي الأخيرة ليودع الفريق المسابقة مبكرا.

المباراة شهدت مشاركة الثنائي برونو سافيو وكارمليو ألجارنز ثنائي الأهلي والإسماعيلي السابق على الترتيب في الشوط الثاني كبدلاء، وسجلوا الركلتين الرابعة والخامسة الترجيحية في الشباك أيضا.

ويعد أفضل إنجاز في تاريخ الفريق قاريا الوصول لنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 1986 و2014.

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وأقصى إنترناسيونال البرازيلي ضيفه ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح أيضا بعد سيناريو ماراثوني امتد لـ 20 ركلة ترجيحية.

لقاء الذهاب انتهى في مونيمونتال معقل ريفر بليت بنتيجة 2-1.

وفي الإياب بمدينة بورتو أليجري على ملعب إنترناسيونال سجل جابريل ميركادو هدفا برأسية قوية في الدقيقة 70 أمام فريقه السابق.

وأضاف آلان باتريك الهدف الثاني بعد 8 دقائق من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالحائط البشري وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء سجل روبرتو روخاس هدف التعادل القاتل لريفر بليت ليبقي على آمال فريقه في ركلات الترجيح.

سجل كل فريق ركلاته الـ 6 الأولى بنجاح، ثم أهدر كلاهما الركلة السابعة.

ومع الوصول للركلة التاسعة طلب الحكم تغيير المرمى بسبب تأثر أرضية الملعب من التسديدات.

وأهدر روخاس ركلة ريفر بليت العاشرة، فيما انبرى الحارس سيرخيو روشيت للركلة الأخيرة لإنترناسيونال وسجلها معلنا تأهل فريقه لربع نهائي البطولة على حساب بطل الدوري الأرجنتيني.

وتحددت أولى مواجهات ربع النهائي وستكون بين إنترناسيونال وبوليفار.

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وفي ولاية ريو دي جانيرو، انتظر فلومينينسي حتى الدقائق الأخيرة من أجل خطف الفوز والتأهل لربع النهائي.

صامويل إكسافير سجل هدف التقدم في الدقيقة 86 للفريق البرازيلي، وعقب الهدف اندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

وانتهت بطرد جابريل ميليتو المدير الفني لأرجنتينوس جونيورز.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل جون كينيدي هدفا ثانيا للتريكولور البرازيلي معلنا تأهل الفريق لربع النهائي في انتظار دربي محتمل حال فاز فلامنجو على أولمبيا الباراجوياني.

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