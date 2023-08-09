مكونة من 17 لاعبا.. بلدية المحلة يعلن قائمته الأولى للموسم الجديد

أعلن نادي بلدية المحلة قائمته الأولى التي أرسلها لاتحاد كرة القدم المصري أمس الثلاثاء.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الثلاثاء كموعد أخير لإرسال الأندية للأسماء التي سيتم قيدها في القائمة الأولى.

وشهدت القائمة تواجد 17 لاعبا مستمرين مع الفريق من الموسم الماضي بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين تم وضعم على قائمة الانتظار.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمود ماهر - محمود الجزار - أحمد حسين.

الدفاع: محمد عبد الرازق - السيد زايد - إبراهيم صلاح - حسام حسن - إسلام رضا.

الوسط: أحمد حسن عبد الحميد - أحمد حسن الجناوي - أحمد مجدي "كهربا" - متولي جمعة - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام مرزوق - عبد الرحمن سمانة.

الهجوم: أحمد معروف - أحمد الشامي.

قائمة الانتظار: محمد فتحي - عبد الله سلام - محمد الصغيري.

القائمة الأولى تتكون من أسماء اللاعبين المستمرين مع الفريق من الموسم الماضي، وف يحال عدم قيد أي لاعب فيها يكون بإمكانه الرحيل عن الفريق بشكل مجاني.

وفي القائمة الثانية يرسل النادي أسماء اللاعبين بالكامل بالإضافة إلى الصفقات الجديدة.

ويحق لكل فريق قيد ثلاثة لاعبين على قائمة الانتظار يكونون تحت قوة الفريق ولا يحق لهم المشاركة إلا بعد قيدهم خلال فترات القيد ولكنهم يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي.

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.