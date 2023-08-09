ذا تايمز: تشامبرلين إلى الدوري التركي

ذكرت جريدة ذا تايمز أن أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول السابق وافق على الانضمام لصفوف بشكتاش التركي هذا الصيف.

أليكس تشامبيرلين النادي : لاعب حر بشكتاش ليفربول

وأوضح التقرير أن اللاعب وافق على الراتب المعروض عليه من بشكتاش ويستعد للخضوع لفحص طبي خلال أيام.

سينضم تشامبرلين إلى النادي التركي في صفقة انتقال حر.

وذلك بعدما انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وأوضحت تقارير عديدة أن تشامبرلين رفض الانتقال للعب في الدوري السعودي في الموسم الجديد.

كما كان قريبا من الانضمام لصفوف أستون فيلا لكن الصفقة لم تتم، وفقا للتقارير.

صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف ليفربول منذ صيف 2017 قادما من أرسنال.

وخاض تشامبرلين 145 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 15 آخرين بجميع المسابقات.

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