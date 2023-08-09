ذا تايمز: تشامبرلين إلى الدوري التركي
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 11:35
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة ذا تايمز أن أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول السابق وافق على الانضمام لصفوف بشكتاش التركي هذا الصيف.
أليكس تشامبيرلين
النادي : لاعب حر
وأوضح التقرير أن اللاعب وافق على الراتب المعروض عليه من بشكتاش ويستعد للخضوع لفحص طبي خلال أيام.
سينضم تشامبرلين إلى النادي التركي في صفقة انتقال حر.
وذلك بعدما انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي.
وأوضحت تقارير عديدة أن تشامبرلين رفض الانتقال للعب في الدوري السعودي في الموسم الجديد.
كما كان قريبا من الانضمام لصفوف أستون فيلا لكن الصفقة لم تتم، وفقا للتقارير.
صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف ليفربول منذ صيف 2017 قادما من أرسنال.
وخاض تشامبرلين 145 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 15 آخرين بجميع المسابقات.
video:1
نرشح لكم
دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي رحلة جديدة للرسام.. إنييستا ينضم إلى الإمارات الإماراتي بعد ارتباط اسمه بقطبي السعودية.. الريان القطري يضم روجر جيديش آس: باريس سان جيرمان حدد سعر بيع نيمار خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب منتخب مصر للشباب موندو ديبورتيفو: بعد إقصاء باراناينسي من ليبرتادوريس.. برشلونة سيحاول ضم روكي في الصيف الحالي تقرير: عودة من حيث بدأ.. جون أنتوي ينضم إلى دريمز الغاني لحق بأحمد شكري.. عفروتو ينضم لدياموند في القسم الثالث