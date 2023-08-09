ذا تايمز: تشامبرلين إلى الدوري التركي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تشامبرلين - ليفربول

ذكرت جريدة ذا تايمز أن أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول السابق وافق على الانضمام لصفوف بشكتاش التركي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن اللاعب وافق على الراتب المعروض عليه من بشكتاش ويستعد للخضوع لفحص طبي خلال أيام.

سينضم تشامبرلين إلى النادي التركي في صفقة انتقال حر.

أخبار متعلقة:
قبل بداية الدوري الإنجليزي بـ 3 أيام.. ولفرهامبتون يعلن رحيل لوبيتيجي "كانال بلوس" الفرنسية تحصل على حقوق بث الدوري السعودي سكاي: النصر يخطط للتعاقد مع بايلي تشافي: نيمار؟ لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى.. وموقف فاتي ورافينيا وفيران توريس من البقاء

وذلك بعدما انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وأوضحت تقارير عديدة أن تشامبرلين رفض الانتقال للعب في الدوري السعودي في الموسم الجديد.

كما كان قريبا من الانضمام لصفوف أستون فيلا لكن الصفقة لم تتم، وفقا للتقارير.

صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف ليفربول منذ صيف 2017 قادما من أرسنال.

وخاض تشامبرلين 145 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 15 آخرين بجميع المسابقات.

أليكس أوكسليد تشامبرلين ليفربول بشكتاش
نرشح لكم
دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي رحلة جديدة للرسام.. إنييستا ينضم إلى الإمارات الإماراتي بعد ارتباط اسمه بقطبي السعودية.. الريان القطري يضم روجر جيديش آس: باريس سان جيرمان حدد سعر بيع نيمار خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب منتخب مصر للشباب موندو ديبورتيفو: بعد إقصاء باراناينسي من ليبرتادوريس.. برشلونة سيحاول ضم روكي في الصيف الحالي تقرير: عودة من حيث بدأ.. جون أنتوي ينضم إلى دريمز الغاني لحق بأحمد شكري.. عفروتو ينضم لدياموند في القسم الثالث
أخر الأخبار
خبر في الجول - بسبب نزاع إنبي والزمالك.. اتحاد الكرة يستدعي أحمد عيد لجلسة تحقيق 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر البطولة العربية - النصر (0) - (0) الشرطة العراقي.. رونالدو يهدر الأول 42 دقيقة | كأس العرب
دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي 54 دقيقة | ميركاتو
مدرب بيراميدز يحصل على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي 54 دقيقة | الدوري المصري
رحلة جديدة للرسام.. إنييستا ينضم إلى الإمارات الإماراتي 56 دقيقة | ميركاتو
قبل بداية الدوري الإنجليزي بيومين. ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
سلة - الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من المشاركة في البطولة العربية ساعة | كرة سلة
بعد ارتباط اسمه بقطبي السعودية.. الريان القطري يضم روجر جيديش 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي