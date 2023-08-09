بابافاسيليو: لدي مشروع لمدة 3 سنوات مع البنك الأهلي.. وهذه سلبيات الدوري المصري

كشف نوكيديموس بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي عن رأيه في سلبيات الدوري المصري والمشاكل التي يعاني منها كما تحدث عن المشروع الذي يسعى لتحقيقه مع فريقه خلال السنوات المقبلة.

وقال بابافاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس: "عندما تركت غزل المحلة كان في المركز الرابع أو الخامس وكان من الجيد أن أدرب ذلك النادي التاريخي ولكن كان هناك مشكلات تتعلق بعقدي مع الفريق ومجلس الإدارة لم يتمكن من حلها وبعد شهرين قررت الرحيل".

واستمر "لم أتوقع أبدا هبوط غزل المحلة لأن بعد نهاية الدور الأول لم يعاني النادي من أي مشكلات تجعله يهبط ولكن عندما تكون خارج النادي لا تعرف ما يحدث بالداخل والأكثر حزنا أن البقاء كان في أيديهم بالمباراة الأخيرة".

وتابع "الاعبين الجدد الذين تعاقدنا معهم أثبتوا نجاحا كبيرا في الدوري المصري وأشعر أنهم زادوا من قدرة الفريق ونحن نؤمن بهم كثيرا ولذلك وقعنا معهم وفترة الإعداد ستكون مهمة جدا ليتكيفوا مع فلسفة الفريق".

وواصل "اخترت أيمن أشرف بعد نهاية الموسم واخترته من بين قائمة لاعبين انتهت عقودهم وأنا أعرف الدوري جيدا وجميع اللاعبين وأعرف من يلفت انتباهي وكل لاعب انضم للفريق كان يؤدي بشكل جيد من قبل".

كشف "لدي اتفاق مع رئيس النادي على تحقيق مشروع مميز خلال 3 سنوات ويجب أن نكون واقعيين لتنفيذه، أنا على يقين بأننا سنحقق موسم جيد مع الصفقات الجديدة ولكن نحن بحاجة أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة".

وشدد "الأهلي في الموسم الماضي كان بدون منافس على الإطلاق وأتمنى في الموسم المقبل أن يكون أكثر تنافسية لأن هذا يفيد الدوري بشكل أكبر".

وأضاف "هناك فارق كبير بين الكرة الأوروبية والكرة في مصر من حيث الكثافة والتكتيك وعقلية اللاعبين المختلفة، الدوري المصري يتواجد به العديد من المواهب واللاعبين المتميزين ولكنه بحاجة لتطوير العمل مع اللاعبين الشباب وهذا ما ينقص الدوري المصري بالإضافة لعملية التنظيم، نحن لا نعرف متى بداية المباريات أو نهايتها وهذا يشكل صعوبات لأي مدرب في التخطيط وننهي الدوري بشكل متأخر جدا".

وأكمل "حدث تطور كبير في مستوى التحكيم خلال الموسم الماضي، في موسمي الأول عانيت كثيرا من التحكيم وإهدار الوقت بسبب تقنية الفيديو ومراجعة القرارات ولكن حاليا أصبحوا يسمحون بسير المباراة بشكل أكبر واللعب أصبح أكثر وهذا ما نسعى إليه".

وأتم "نحن نلعب على استاد القاهرة وهذا رائع ولكن بعض الملاعب من الصعب أن تلعب عليها وتواجد الجماهير يضيف أجواء رائعة للجماهير حتى لو كانت تشجع الخصم".

وأنهى البنك الاهلي الدوري في المركز الـ 12 بالموسم الماضي تحت قيادة بابافاسيليو.

وتعاقد البنك الأهلي حتى الآن مع كل من أيمن أشرف وسيرجي أكا وأحمد مدبولي ومحمد عبد اللطيف "جريندو" لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.