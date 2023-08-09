سلة - 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر خلال معسكر الإمارات استعدادا لـ كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة بعثة الفريق المسافرة لخوض معسكر الإمارات استعدادا للمشاركة في كأس العالم.

وتقام البطولة في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وشهدت القائمة تواجد 18 لاعبا وهم: عمرو الجندي – عمر عزب – آدم موسى – إيهاب أمين – يوسف شوشة – يوسف شحاتة – عمر الشيخ –– علي أحمد – خالد عبد الناصر – عمر طارق – أحمد خلف (بيبو) – عاصم مرعي – عمرو زهران – كريم حاتم – عمر هشام – أنس أسامة – وليد عبد الجواد – باتريك جاردنر.

ولم يتواجد أحمد ياسر عبد الوهاب في القائمة المسافرة إلى الإمارات بعدما تواجد اسمه من قبل في القائمة الأولية للمنتخب الوطني.

وأجرى منتخب مصر بقيادة مدربه الكندي روي رانا معسكرا إعداديا في سلوفينيا.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من:

روي رانا - المدير الفني

أكاتشي أوكوبو - المدرب المساعد

وائل بدر - المدرب العام

محمد سليم - المدرب العام

عبد الرحمن الجلاد - محلل أداء

محمد جمال - مخطط أحمال بدنية

أحمد يحيى - طبيب

سامح صلاح وميدو ربيع - إداريان

علي موسى - مدلك

أحمد الصباغ - مدير المنتخبات الوطنية