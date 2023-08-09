خبر في الجول - 4 عروض محلية لـ عمار حمدي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 10:35

كتب : أحمد الخولي

عمار حمدي

قررت لجنة التخطيط في النادي الأهلي إعارة عمار حمدي الموسم المقبل، حسبما علم FilGoal.com.

عمار حمدي

النادي : الأهلي

الأهلي

وخرج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعدما قرر عدم قيده في القائمة الأولية للموسم الجديد.

وكشف FilGoal.com قائمة الأهلي الأولية للموسم الجديد والتي شهدت تواجد 31 لاعبا. (تعرف على القائمة)

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وعلم FilGoal.com أن لجنة التخطيط رفضت الاستغناء عن خدمات عمار حمدي وفضلت خروجه معارا.

ورفض عمار حمدي عرضين من سموحة والاتحاد رغبة في البقاء في القاهرة لظروف أسرية.

ويمتلك لاعب الوسط 4 عروض من أندية: فيوتشر والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وزد.

ويفاضل عمار بين عرضي المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الوقت الحالي.

اللاعب البالغ 26 عاما قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارا لصفوف زعيم الثغر وخاض 12 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

واكتفى عمار بارتداء قميص الأهلي في 5 مباريات فقط في مشواره مع الفريق.

وأعير من قبل لصفوف الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

عمار حمدي الأهلي زد فيوتشر سيراميكا المقاولون
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