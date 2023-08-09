خبر في الجول - كيجو يوقع عقود انتقاله إلى سلة الأهلي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 10:18

كتب : أحمد الخولي

مصطفى كيجو

وقع مصطفى كيجو على عقود انتقاله إلى فريق سلة الأهلي فجر اليوم الأربعاء، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل حسبما علم FilGoal.com.

ويمتلك الأهلي فرصة التدعيم بصفقة محلية واحدة وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة السلة كونه بطل الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي قد استقر على تدعيم صفوفه بالصفقة المتاحة بالتعاقد مع مصطفى كيجو لمدة أربعة مواسم مقبلة.

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وكان كيجو قد انتقل إلى الشمال القطري في نهاية فبراير الماضي بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وعلى جانب آخر ينتظر الأهلي قرار أجوستي بوش المدير الفني من أجل حسم مصير محترف الفريق.

ولم يتخذ الأهلي قراره النهائي بشأن استمرار مايكل تومسون محترف الفريق أو استبداله بلاعب آخر بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم المنقضي.

ونجح الأهلي في حصد ألقاب دوري المرتبط ودوري المحترفين وكأس مصر وبطولة الدوري الإفريقي عن الموسم المنقضي.

ويستعد فريق سلة الأهلي لانطلاق مشواره في الموسم الجديد بخوض منافسات كأس الإنتركونتينتال أو ما يعرف بكأس العالم للأندية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب سيسي فرانكا البرازيلي وإجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي.

وتقام البطولة في سنغافورة خلال شهر سبتمبر المقبل.

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