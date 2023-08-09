مواعيد مباريات الأربعاء 9 أغسطس 2023 - نصف نهائي البطولة العربية.. وكأس السوبر البرتغالي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 10:14

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الرجاء في البطولة العربية

تقام اليوم مباراتا نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

البطولة العربية

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الشرطة × النصر.. 6:00 مساء - SSC سبورت إكسترا 1.

الهلال × الشباب.. 9:00 مساء - SSC سبورت 1.

كأس السوبر البرتغالي

بنفيكا × بورتو.. 10:45 مساء.

مباريات ودية

ميلان × ترينتو.. 7:00 مساء.

سالزبورج × إنتر.. 8:00 مساء.

الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا

باناثانايكوس × مارسيليا.. 9:00 مساء - الكويت الرياضية.

رينجرز × سيرفيت.. 9:45 مساء.

سلوفان براتيسلافا × مكابي حيفا.. 9:30 مساء.

البطولة العربية دوري أبطال أوروبا
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