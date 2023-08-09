مواعيد مباريات الأربعاء 9 أغسطس 2023 - نصف نهائي البطولة العربية.. وكأس السوبر البرتغالي
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 10:14
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراتا نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
البطولة العربية
الشرطة × النصر.. 6:00 مساء - SSC سبورت إكسترا 1.
الهلال × الشباب.. 9:00 مساء - SSC سبورت 1.
كأس السوبر البرتغالي
بنفيكا × بورتو.. 10:45 مساء.
مباريات ودية
ميلان × ترينتو.. 7:00 مساء.
سالزبورج × إنتر.. 8:00 مساء.
الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا
باناثانايكوس × مارسيليا.. 9:00 مساء - الكويت الرياضية.
رينجرز × سيرفيت.. 9:45 مساء.
سلوفان براتيسلافا × مكابي حيفا.. 9:30 مساء.
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