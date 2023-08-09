خبر في الجول - معسكر الأهلي في النمسا.. وموقف صلاح محسن

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 03:19

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الداخلية

طلب مسؤولو النادي الأهلي من لاعبي فريق كرة القدم التوجه لمقر سفارة النمسا يومي الأربعاء والخميس تمهيدا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد 2023-2024.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com إن لاعبي الأهلي سيجرون مقابلات شخصية في السفارة النمساوية للحصول على تأشيرة السفر للمشاركة في المعسكر الصيفي اسنعدادا للموسم الجديد.

وسيبدأ معسكر الأهلي في النمسا يوم 28 أغسطس وينتهي في السادس من سبتمبر المقبل.

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ويبحث الأهلي عن خوض مباراة ودية في نهاية المعسكر.

وعلم FilGoal.com أيضا أن صلاح محسن لاعب الأهلي العائد بعد نهاية إعارته من سيراميكا كليوباترا سيكمل الإجراءات للسفر إلى النمسا.

ومن المنتظر أن يحدد مارسيل كولر المدير الفني مصير صلاح محسن بشكل نهائي خلال فترة الإعداد في القاهرة قبل السفر إلى النمسا.

وكشف FilGoal.com تفاصيل قائمة الأهلي الأولية التي أُدرجت في اتحاد الكرة والتي ضمت 31 لاعبا. (طالع القائمة من هنا)

صلاح محسن شارك في 20 مباراة الموسم المنقضي مع سيراميكا وسجل 4 أهداف.

وسجل في نهائي كأس الرابطة المصرية وتوج باللقب على حساب المصري بعد الفوز بنتيجة 4-1.

الأهلي معسكر النمسا صلاح محسن
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