ميلان يتوج بلقب كأس بيرلسكوني بالفوز على مونزا

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 00:40

كتب : FilGoal

كأس سيلفيو بيرلسكوني

انتصر ميلان على مونزا بركلات الترجيح في كأس سيلفيو بيرلسكوني الودية بعد نهاية الوقت الأصلي للفريقين بنتيجة 1-1.

المباراة هي النسخة الأولى التي تقام بين الفريقين تكريما لمالك ورئيس الناديين السابق.

وبدأ ميلان اللقاء بتشكيل شهد مشاركة ثيو هيرنانديز وتيجاني رينديرز وروبن لوفتس تشك وكريستيان بوليسيتش.

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وتقدم ميلان في الدقيقة 29 عن طريق بولسيتش بعدما أهدر ركلة جزاء وتابعها في المرمى.

ورد مونزا مباشرة بعد 3 دقائق بتسجيل التعادل عن طريق أندريا كولباني.

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وشهدت المباراة المشاركة الأولى لصامويل شوكويزي ونواه أوكافور بقميص الروسونيري.

وحسم ميلان اللقب الأول لصالحه بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

وسجل لميلان كل من رينديزر وأوكاوفور وتوموري ولوفتس تشك وكولومبو وتشاو.

فيما أهدر بيرنديلي الركلة السادسة والأخيرة لمونزا.

كأس سيلفيو بيرلسكوني ميلان مونزا
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