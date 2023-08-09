خبر في الجول - كواليس مفاوضات سيراميكا كليوباترا لضم قندوسي.. ونقطتان لإتمام الصفقة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 00:14

كتب : حامد وجدي

أحمد قندوسي - الأهلي

يواصل نادي سيراميكا كليوباترا مفاوضاته مع النادي الأهلي من أجل ضم الجزائري أحمد قندوسي ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

ويتنافس أكثر من نادي على ضم أحمد قندوسي الذي خرج من حسابات مارسيل كولر خلال الفترة الأخيرة، ولكن أقربهم هو سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن نقطتين يعطلان إتمام الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

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ويرغب النادي الأهلي في استعادة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا ولاعب الأحمر السابق، ضمن صفقة إعارة قندوسي.

ويوجد بند أحقية إعادة محمد شكري إلى الأهلي، حال دفع النادي مقابل مادي منصوص عليه في التعاقد لصالح سيراميكا كليوباترا.

ويسعى الأهلي للحصول على محمد شكري ضمن صفقة إعارة قندوسي، وهو ما يرفضه سيراميكا كليوباترا الذي يرغب في أن تكون صفقة منفصلة.

أما النقطة الثانية فهي رغبة سيراميكا كليوباترا في عدم تحمل راتب أحمد قندوسي بالكامل على أن يدفع الأهلي الجزء المتبقي وهو ما لم يتم الاتفاق عليه مع الأهلي بشكل كامل حتى الآن. (كما أشار FilGoal.com من قبل)

قندوسي صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وفاق سطيف الجزائري في شهر يناير الماضي.

وخاض قندوسي مع الأهلي 21 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وتوج قندوسي مع الأهلي بلقب واحد لكل من الدوري وكأس مصر وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا.

وسجل قندوسي آخر أهداف الأهلي في الموسم المنقضي، عندما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

الدوري المصري الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي
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