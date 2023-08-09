سكاي: النصر يخطط للتعاقد مع بايلي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

إريك بايلي

يخطط النصر السعودي للتعاقد مع إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد خلال هذا الصيف.

إريك بايلي

النادي : مانشستر يونايتد

النصر
مانشستر يونايتد

ولعب بايلي الموسم الماضي معارا من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا الفرنسي.

وبحسب "سكاي سبورتس: فإن نادي النصر محادثات مع ممثلي إيريك بايلي حول انتقال محتمل.

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وأوضحت التقارير أن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن مع وجود إهتمام من أندية أخرى.

وأشارت التقارير إلى أن المدافع الإيفواري خارج خطط إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد.

النصر تعاقد خلال الصيف الحالي مع الرباعي: ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس.

وانضم بايلي إلى يونايتد قادما من فياريال في عام 2016 وتوج مع الشياطين الحُمر بالدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية.

وشارك بايلي مع يونايتد في 113 مباراة سجل خلالهم هدفا جاء أمام سوانزي سيتي في عام 2017.

وغاب بايلي عن 103 مباراة (566 يوما) عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة تواجده بسبب الإصابة.

مانشستر يونايتد النصر السعودي بايلي
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