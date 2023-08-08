تشافي: نيمار؟ لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى.. وموقف فاتي ورافينيا وفيران توريس من البقاء

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

رفض تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الحديث عن نيمار لاعب باريس سان جيرمان وإمكانية عودته لصفوف النادي.

جاء ذلك في تصريحاته التليفزيونية عقب الفوز على توتنام بأربعة أهداف لهدفين في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في إطار كأس خوان جامبر الودي.

وتحدث تشافي قائلا: "نيمار؟ لا يمكنني الحديث عن أسماء لاعبين من فرق أخرى".

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واستدرك "لكننا سنرى حتى نهاية السوق ما يمكن أن يحدث، لكن لا يمكنني الحديث عن أسماء".

وعن مستقبل أنسو فاتي قال: "سنرى حتى 31 أغسطس ولا يمكنني قول أي شيء آخر، نحن نعتمد كثيرا على اللعب النظيف".

وأردف "الأمر ذاته ينطبق على وضع رافينيا وفيران توريس".

وأكمل مدرب برشلونة "نحتاج لصفقات خاصة بعد رحيل عثمان ديمبيلي".

وعن تسجيل اللاعبين قال: "الإدارة هادئة والعام الماضي مررنا بالموقف ذاته وسارت الأمور على ما يرام".

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