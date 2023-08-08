الصفقة الأولى .. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد صابر

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

أحمد صابر

أتم نادي غزل المحلة أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن غزل المحلة تعاقده مع أحمد صابر لتدعيم خط دفاعه خلال الموسم الجديد.

وكشف غزل المحلة عن توقيع أحمد صابر على عقود انضمامه لغزل المحلة لمدة موسمين.

أخبار متعلقة:
"كانال بلوس" الفرنسية تحصل على حقوق بث الدوري السعودي برشلونة يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويتوج بكأس خوان جامبر مؤتمر مدرب الشرطة: الخطا أمام النصر سيكلفنا الكثير كرة يد - الهزيمة الأولى.. خسارة منتخب الناشئين أمام إسبانيا وتحديد مواجهة ربع النهائي

ولعب أحمد صابر لأندية إنبى وبتروجيت والإنتاج الحربى والداخلية والشرقية للدخان.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏تحتوي على النص '‏MEDIA CENTER ندلسه إحنالحلة Mahalla news. الصفقة .الأولى غزل. المحلة يتعاقد مع أحمد صابر لدعم خط دفاعه أعلن نادي غزل المحلة عن أولى صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم أحمد صابر لدعم مركز .المساك ووقع أحمد صابر على العقود لمدة موسمين مع كساب مدير الكرة ،بالنادي حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى .المحترفين ولعب أحمد صابر لأندية إنبى وبتروجيت والإنتاج الحربى والداخلية والشرقية للدخان NEWSNEWSNEWS‏'‏‏

وكان مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل قد قرر تكليف خالد عيد بقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وهبط غزل المحلة من الدوري المصري بنهاية الموسم الماضي رفقة حرس الحدود وأسوان.

وبذلك يلعب غزل المحلة الموسم المقبل في دوري المحترفين.

غزل المحلة بتروجت
نرشح لكم
خبر في الجول - معسكر الأهلي في النمسا.. وموقف صلاح محسن في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24 خبر في الجول - كواليس مفاوضات سيراميكا كليوباترا لضم قندوسي.. ونقطتان لإتمام الصفقة "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط "مهارة وعقل وميزان للملعب".. بيراميدز يعلن ضم سيف جعفر غياب لويس إدوارد.. 22 لاعبا في قائمة المقاولون العرب الأولى للموسم الجديد بيان أندية دوري المحترفين بشأن نظام التأهل إلى الممتاز خبر في الجول - تعثر مفاوضات الداخلية مع عماد النحاس.. والاتفاق مع عبد الرازق
أخر الأخبار
خبر في الجول - معسكر الأهلي في النمسا.. وموقف صلاح محسن 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24 2 ساعة | الدوري المصري
ميلان يتوج بلقب كأس بيرلسكوني بالفوز على مونزا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال أوروبا - كلاكسفيك يواصل مفاجأته.. وانتصار كبير لـ إيندهوفن وجالاتاسراي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - كواليس مفاوضات سيراميكا كليوباترا لضم قندوسي.. ونقطتان لإتمام الصفقة 5 ساعة | ميركاتو
سكاي: النصر يخطط للتعاقد مع بايلي 5 ساعة | السعودية
تشافي: نيمار؟ لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى.. وموقف فاتي ورافينيا وفيران توريس من البقاء 5 ساعة | الدوري الإسباني
"ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي