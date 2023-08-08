الصفقة الأولى .. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد صابر
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 23:23
كتب : FilGoal
أتم نادي غزل المحلة أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أحمد صابر
النادي : غزل المحلة
وأعلن غزل المحلة تعاقده مع أحمد صابر لتدعيم خط دفاعه خلال الموسم الجديد.
وكشف غزل المحلة عن توقيع أحمد صابر على عقود انضمامه لغزل المحلة لمدة موسمين.
ولعب أحمد صابر لأندية إنبى وبتروجيت والإنتاج الحربى والداخلية والشرقية للدخان.
وكان مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل قد قرر تكليف خالد عيد بقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وهبط غزل المحلة من الدوري المصري بنهاية الموسم الماضي رفقة حرس الحدود وأسوان.
وبذلك يلعب غزل المحلة الموسم المقبل في دوري المحترفين.
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