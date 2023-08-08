"كانال بلوس" الفرنسية تحصل على حقوق بث الدوري السعودي

أعلنت شبكة "كانال بلوس" الفرنسية الحصول على حقوق بث الدوري السعودي في فرنسا وإفريقيا لمدة عامين.

وتتواصل العروض الدولية للحصول على حقوق بث الدوري السعودي لموسم 2023-2024 بعد سلسلة ضخمة من التعاقدات الكبرى.

وتمتلك القناة الفرنسية ما يزيد عن 9.5 مليون مشترك في قائمة قنواتها، وستبث لهم الدوري السعودي الموسم المقبل.

يأتي ذلك في ظل اقتراب DAZN من الحصول على حقوق بث المسابقة أيضا في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا لمدة 12 شهرا بحسب شبكة "ذا أثليتك".

وأشار التقرير إلى أن الشبكة ستحصل على حق إذاعة 3 مباريات لكل جولة بشكل مباشر بالإضافة للملخصات.

🚨 La Saudi Pro League arrive sur CANAL+ ! 🇸🇦 Ronaldo, Benzema, Mané, Mahrez… font déjà leur retour sur @canalplus en France et en Afrique 😱 Rendez-vous dès vendredi 🔥 pic.twitter.com/1xm5KFmnDg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 8, 2023

ويبدأ الدوري السعودي يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس المقبل.

وتشهد السعودية طفرة ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية ما جذب إليها كبرى شركات البث التلفزيوني.

ويضم الدوري السعودي العديد من النجوم أبرزها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز ونجولو كانتي ومارسيلو بروزوفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وكاليدو كوليبالي وجوردان هندرسون وإدوارد ميندي وفابينيو.