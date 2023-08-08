برشلونة يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويتوج بكأس خوان جامبر

توج برشلونة بكأس خوان جامبر عقب فوزه على توتنام بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في آخر استعدادات الفريقين لخوض الموسم الجديد.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة.

ومين غيره يعملها 🔥💣 ليفاندوفسكي يسجل الأول للبرسا في مرمى توتنهام بعد مرور دقيقتين فقط!#ONTime_Sports pic.twitter.com/owHEe4olAl — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 8, 2023

وأدرك أوليفر سكيب التعادل لتوتنام في الدقيقة 24.

بعد جملة فنية رائعة 🔥💥 سكيب يسجل هدف التعادل لنادي توتنهام في مرمى برشلونة #ONTime_Sports pic.twitter.com/yZS3MZlNFm — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 8, 2023

وعقب 12 دقيقة أضاف سكيب الهدف الثاني له ولفريقه.

وبينما كان توتنام يقترب من الظفر بالبطولة الودية أدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 81 عن طريق فيران توريس.

وفي الدقيقة 90 سجل أنسو فاتي الهدف الثالث للبلوجرانا.

وعقب ثلاث دقائق أضاف عبد الصمد الزلزولي الهدف الرابع لبرشلونة.

وتعد هذه هي المرة الـ46 التي يفوز فيها برشلونة بكأس خوان جامبر من أصل 58 نسخة أقيمت.

وتعود آخر هزيمة لبرشلونة في كأس خوان جامبر إلى عام 2012 حينما خسر من سامبدوريا بهدف دون رد.