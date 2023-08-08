برشلونة يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويتوج بكأس خوان جامبر
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 23:11
كتب : FilGoal
توج برشلونة بكأس خوان جامبر عقب فوزه على توتنام بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.
وأقيمت المباراة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في آخر استعدادات الفريقين لخوض الموسم الجديد.
افتتح روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة.
ومين غيره يعملها 🔥💣 ليفاندوفسكي يسجل الأول للبرسا في مرمى توتنهام بعد مرور دقيقتين فقط!#ONTime_Sports pic.twitter.com/owHEe4olAl— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 8, 2023
وأدرك أوليفر سكيب التعادل لتوتنام في الدقيقة 24.
بعد جملة فنية رائعة 🔥💥 سكيب يسجل هدف التعادل لنادي توتنهام في مرمى برشلونة #ONTime_Sports pic.twitter.com/yZS3MZlNFm— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 8, 2023
وعقب 12 دقيقة أضاف سكيب الهدف الثاني له ولفريقه.
وبينما كان توتنام يقترب من الظفر بالبطولة الودية أدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 81 عن طريق فيران توريس.
FERRAAAAANNNNNNNNNNNN pic.twitter.com/xWrBS5npO4— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2023
وفي الدقيقة 90 سجل أنسو فاتي الهدف الثالث للبلوجرانا.
ANSUUUUUUUUUUU pic.twitter.com/vKg9WF4Rz7— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2023
وعقب ثلاث دقائق أضاف عبد الصمد الزلزولي الهدف الرابع لبرشلونة.
ABDEEEEEEEEEEEEEEEE pic.twitter.com/WGH0qrdf1U— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2023
وتعد هذه هي المرة الـ46 التي يفوز فيها برشلونة بكأس خوان جامبر من أصل 58 نسخة أقيمت.
وتعود آخر هزيمة لبرشلونة في كأس خوان جامبر إلى عام 2012 حينما خسر من سامبدوريا بهدف دون رد.