برشلونة يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويتوج بكأس خوان جامبر

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

توج برشلونة بكأس خوان جامبر عقب فوزه على توتنام بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في آخر استعدادات الفريقين لخوض الموسم الجديد.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب الشرطة: الخطا أمام النصر سيكلفنا الكثير خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع كيجو لتدعيم فريق السلة.. وموقف تومسون مؤتمر مدرب النصر: واجهنا سيناريوهات صعبة.. والبعض يحاول تخديرنا

وأدرك أوليفر سكيب التعادل لتوتنام في الدقيقة 24.

وعقب 12 دقيقة أضاف سكيب الهدف الثاني له ولفريقه.

وبينما كان توتنام يقترب من الظفر بالبطولة الودية أدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 81 عن طريق فيران توريس.

وفي الدقيقة 90 سجل أنسو فاتي الهدف الثالث للبلوجرانا.

وعقب ثلاث دقائق أضاف عبد الصمد الزلزولي الهدف الرابع لبرشلونة.

وتعد هذه هي المرة الـ46 التي يفوز فيها برشلونة بكأس خوان جامبر من أصل 58 نسخة أقيمت.

وتعود آخر هزيمة لبرشلونة في كأس خوان جامبر إلى عام 2012 حينما خسر من سامبدوريا بهدف دون رد.

برشلونة توتنام كأس خوان جامبر
نرشح لكم
تشافي: نيمار؟ لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى.. وموقف فاتي ورافينيا وفيران توريس من البقاء سبورت: بعد تعطل انتقاله إلى باريس.. إجراء مرتقب من تشافي بخصوص ديمبيلي ريال مدريد ينفي رحيل فلورنتينو بيريز من رئاسة النادي الوقت لم يفُت أمام العراق.. من هو نوح درويش صفقة برشلونة المنتظرة تعويضا لضربة الغريم.. نوح درويش على أبواب برشلونة رومانو: تمت.. فرانك كيسي إلى أهلي جدة سوسيداد يستعير أندري سيلفا من لايبزج رومانو: ريال سوسيداد يرغب في ضم فان دي بيك
أخر الأخبار
ميلان يتوج بلقب كأس بيرلسكوني بالفوز على مونزا ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال أوروبا - كلاكسفيك يواصل مفاجأته.. وانتصار كبير لـ إيندهوفن وجالاتاسراي ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - كواليس مفاوضات سيراميكا كليوباترا لضم قندوسي.. ونقطتان لإتمام الصفقة ساعة | ميركاتو
سكاي: النصر يخطط للتعاقد مع بايلي ساعة | السعودية
تشافي: نيمار؟ لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى.. وموقف فاتي ورافينيا وفيران توريس من البقاء 2 ساعة | الدوري الإسباني
"ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 2 ساعة | الدوري المصري
قبل بداية الدوري الإنجليزي بـ 3 أيام.. ولفرهامبتون يعلن رحيل لوبيتيجي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الصفقة الأولى .. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد صابر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي