مؤتمر مدرب الشرطة: الخطا أمام النصر سيكلفنا الكثير

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 23:01

كتب : FilGoal

أحمد صلاح مدرب الشرطة العراقي

شدد أحمد صلاح علوان مدرب الشرطة العراقي على صعوبة مباراة فريقه أمام النصر السعودي.

ويلعب الشرطة أمام النصر غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية".

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي: "في البداية نعزي أنفسنا في وفاة والد اللاعب فيصل جاسم ونسأل الله له الرحمة والمغفرة".

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وأضاف "النصر يمتلك لاعبين أجانب من المستوى العالمي ونجوم محليين لايهم قيمة فنية عالية أيضا. مستعدون لمواجهة الغد وعازمون على تمثيل الكرة العراقية خير تمثيل".

واختتم "سنلعب بحذر والمباريات الكبيرة تلعب على جزئيات بسيطة والخطأ أمام نجوم بهذا الحجم سيكلفنا الكثير".

وتأهل النصر إلى نصف النهائي عقب الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-1.

فيما فاز الشرطة العراقي على السد القطري بنتيجة 4-2.

الشرطة العراقي كأس العرب للأندية الأبطال
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