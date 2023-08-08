كرة يد - الهزيمة الأولى.. خسارة منتخب الناشئين أمام إسبانيا وتحديد مواجهة ربع النهائي
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 22:32
كتب : محمد سمير
تعرض منتخب مصر لناشئين كرة اليد للخسارة الأولى في منافسات بطولة العالم تحت 19 عاما.
وجاءت خسارة مصر أمام إسبانيا بنتيجة 42-35 في ختام مباريات الدور الرئيسي.
وكان ناشئو الفراعنة قد حسموا التأهل إلى ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مواجهة إسبانيا.
وبذلك حسم الماتادور الإسباني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما الفراعنة في المركز الثاني بـ 4 نقاط.
ويلعب منتخب مصر أمام جزر الفارو في ربع النهائي ظهر بعد غدا الخميس.
بينما يصطدم منتخب إسبانيا بمواجهة ألمانيا.
وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:
مصر × جرز الفارو
إسبانيا × ألمانيا
الدنمارك × البرتغال
كرواتيا × النرويج
ويدخل منتخب مصر البطولة الحالية للدفاع عن لقبه بعد حصد لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم في 2019.
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