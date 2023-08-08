كرة يد - الهزيمة الأولى.. خسارة منتخب الناشئين أمام إسبانيا وتحديد مواجهة ربع النهائي

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 22:32

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

تعرض منتخب مصر لناشئين كرة اليد للخسارة الأولى في منافسات بطولة العالم تحت 19 عاما.

وجاءت خسارة مصر أمام إسبانيا بنتيجة 42-35 في ختام مباريات الدور الرئيسي.

وكان ناشئو الفراعنة قد حسموا التأهل إلى ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مواجهة إسبانيا.

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وبذلك حسم الماتادور الإسباني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما الفراعنة في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

ويلعب منتخب مصر أمام جزر الفارو في ربع النهائي ظهر بعد غدا الخميس.

بينما يصطدم منتخب إسبانيا بمواجهة ألمانيا.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

مصر × جرز الفارو

إسبانيا × ألمانيا

الدنمارك × البرتغال

كرواتيا × النرويج

ويدخل منتخب مصر البطولة الحالية للدفاع عن لقبه بعد حصد لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم في 2019.

كرة يد منتخب مصر للناشئين مصر للناشئين بطولة العالم تحت 19 عاما
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