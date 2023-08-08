خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع كيجو لتدعيم فريق السلة.. وموقف تومسون

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 22:18

كتب : FilGoal

عمر طارق - مصطفى كيجو - سلة الأهلي ضد الزمالك

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع مصطفى كيجو لاعب فريق الشمال القطري للكرة السلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويمتلك الأهلي فرصة التدعيم بصفقة محلية واحدة وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة السلة كونه بطل الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد استقر على تدعيم صفوفه بالصفقة المتاحة بالتعاقد مع مصطفى كيجو لمدة أربعة مواسم مقبلة.

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وكان كيجو قد انتقل إلى الشمال القطري في نهاية فبراير الماضي بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي عن تعاقده مع كيجو خلال الشهر الجاري.

وعلى جانب آخر ينتظر الأهلي قرار أجوستي بوش المدير الفني من أجل حسم مصير محترف الفريق.

ولم يتخذ الأهلي قراره النهائي بشأن استمرار مايكل تومسون محترف الفريق أو استبداله بلاعب آخر بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم المنقضي.

ونجح الأهلي في حصد ألقاب دوري المرتبط ودوري المحترفين وكأس مصر وبطولة الدوري الإفريقي عن الموسم المنقضي.

ويستعد فريق سلة الأهلي لانطلاق مشواره في الموسم الجديد بخوض منافسات كأس الإنتركونتينتال أو ما يعرف بكأس العالم للأندية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب سيسي فرانكا البرازيلي وإجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي.

وتقام البطولة في سنغافورة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كرة سلة الأهلي مصطفى كيجو مايكل تومسون
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