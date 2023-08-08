مؤتمر مدرب النصر: واجهنا سيناريوهات صعبة.. والبعض يحاول تخديرنا

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 22:10

كتب : FilGoal

لويس كاسترو

يرى لويس كاسترو مدرب النصر أن فريق واجه سيناريوهات صعبة في طريقه للتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية.

ويلعب النصر أمام الشرطة العراقي غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: "طريقنا إلى هنا كان طويل وصعب واجهنا سيناريوهات كثيرة، وإرهاق بدني كبير. اللاعبون بذلوا مجهود كبير داخل وخارج الملعب، حينما تتحدث عن نصف النهائي وصلنا إليه بعد أكثر من 30 يومًا خارج منزلنا".

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وشدد "غذا مباراة صعبة أمام فريق الشرطة العراقي، فريق وصل لنصف النهائي أمام فريق كبير مثل السد فريق محترم وصعب. كرة القدم لا يوجد فيها شيء يأتي بالصدفة الشرطة وصل لنصف النهائي لأنه من أفضل الأندية في البطولة، وسيحاول بالتأكيد الفوز غدا".

وأضاف "في بداية مسيرتي مع كرة القدم كنت أنخدع بالكلام، لكن الأنأصبحت أعرف أن الفريق لا يعني النجوم الموجودين فيه، كلام كثير يحاول تخديرنا".

وتابع "عن كثرة النجوم في الفريق، لكن يجب ايصال الرسالة للجميع فريقنا ينتصر بالمجموعة وليس بالأفراد، ونحن دائما نعمل كفريق".

واختتم "كرة القدم حياة نعيشها ، شغف وحب، حينما يحدث مثل ما حدث لزميلنا لاعب الشرطة العراقي فيصل جاسم، نعرف أن هذا حزن كبير، يجعلنا نشعر بأن الحياة مهمة، لكن الموت حق، ننظر لعائلاتنا حينما تفقد فرد من العائلة، هذه اشياء تجعل احساسنا بالحزن كبير".

وتأهل النصر إلى نصف النهائي عقب الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-1.

فيما فاز الشرطة العراقي على السد القطري بنتيجة 4-2.

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