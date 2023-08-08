حال عدم قدوم سوزا.. 5 مهاجمين برازيليين بإمكان الأهلي التعاقد معهم

لا يزال الأهلي يواصل بحثه عن مهاجم جديد لدعم هجومه في الموسم المقبل المرتقب، ويظل البرازيلي جوستافو سوزا هو الخيار الأول لدعم هجوم الأهلي.

مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي حدد مهلة لضم سوزا نهاية فترة الإجازة الحالية والتي تنتهي في 23 أغسطس.

لكن ماذا سيحدث إذا لم يضم الأهلي سوزا قبل هذه المدة؟ بكل تأكيد سيتحرك صوب أسماء أخرى من أجل تواجد الصفقة الجديدة في المعسكر التحضيري للموسم.

ولأن اسم الأهلي ارتبط أكثر من مرة في وقت سابق بلاعب برازيلي ينشط في دول جنوب شرق آسيا، FilGoal.com يستعرض معكم اسم 5 لاعبين بين الدوري الصيني والياباني والكوري الجنوبي ربما يهتم الأهلي بضم أحدهم.

ليوناردو

المهاجم البالغ 26 عاما يلعب معارا لنهاية العام الجاري لصفوف زهيجيانج الصيني من شاندونج ليونينج.

وقضى النصف الأول من الموسم مع شانجشان ياتاي.

وامتلك تجربة طويلة بين أندية اليابان والصين وكوريا الجنوبية، حيث سجل في مسيرته 91 هدفا وصنع 28 في 169 مباراة.

بدأ ليوناردو مسيرته مع سانتوس البرازيلي ومنه انتقل في 2018 صوب اليابان حيث الدرجة الثالثة وبقميص توتوري حقق لقب هدف الدرجة الثالثة اليايانية برصيد 24 هدفا.

وفي الموسم التالي انتقل لصفوف ألبيركس نيجاتا وحقق جائزة هداف الدرجة الثانية اليابانية برصيد 28 هدفا.

انتقل لصفوف أوروا ريد دايموندز الياباني وسجل 13 هدفا في 30 مباراة.

في 2021 انضم لصفوف شاندونج ليونينج مقابل مليوني يورو، ومعه فقط استمر 8 مباريات وخرج في عدة إعارات.

في 2022 أعير لصفوف أولسان هيواندي وخلال 43 مباراة سجل 14 هدفا وفاز بلقب الدوري الكوري الجنوبي.

الموسم الجاري أعير مرتين الأولى لياتاي والثانية لـ زهيجيانج، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 5 في 18 مباراة ويتصدر ترتيب هدافي الدوري بعد مرور 20 جولة.

تعاقد ليوناردو ينتهي في صيف 2026 مع شاندونج.

الموسم الجاري يسجل هدفا لكل 98 دقيقة من أصل 2.9 تسديدة، أهدر 5 فرص محققة ويحول 27% من تسديداته لأهداف.

سجل 14 هدفا من داخل منطقة الجزاء و1 من الخارج، بواقع 3 أهداف بالرأس و4 بالقدم اليسرى و8 باليمنى، وصنع 4 فرص محققة لزملائه.

كريزان

تدرج البرازيلي في أتليتكو باراناينسي وأعير لصفوف أويستي وسيركل بروج البلجيكي.

يمتلك تجربة عربية وحيدة بقميص الباطن السعودي موسم 2018-19، سجل خلالها 7 أهداف في 31 مباراة وصنع 3.

عاد البرازيل مجددا في 2019 لأتليتكو باراناينسي وأعير لأتليتكو جويانيناسي.

خاض تجربة أوروبية جديدة بقميص سانتا كلارا البرتغالي في يناير 2020 وخلال عامين سجل 15 هدفا وصنع 10 في 67 مباراة.

وانضم لشاندونج ليونينج مقابل مليوني يورو في أبريل 2022، وتوج بلقب كأس الاتحاد الصيني مع الفريق وسجل 37 هدفا وصنع 12 في 47 مباراة.

ينتهي تعاقده مع الفريق الصيني في ديسمبر 2024.

صاحب الـ 27 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة سجل خلالها 7 أهداف ويسجل هدف لكل 159 دقيقة من أصل 3.9 تسديدة لكل مباراة.

أهدر فرصتين محققتين للتسجيل ويحول 13% من تسديداته لأهداف، سجل هدفين برأسه و1 بالقدم اليسرى و4 باليمنى وصنع هدفين.

أندرسون لوبيز

مهاجم يوكوهاما مارينوس الياباني البالغ 29 عاما وينتهي تعاقده في 31 يناير 2024 المقبل.

بدأ مسيرته مع أفاي البرازيلي وخرج معارا لعدة فرق أبرزها أتليتكو باراناينسي وسينفريشي هيروشيما الياباني في 2016.

وفي 2018 أعير لسيول الكوري الجنوبي وعاد لفريقه تومبينسي البرازيلي، وفي يناير 2019 انضم لصفوف سابورو الياباني وقضى معه عامين ومنه انتقل لصفوف وهان الصيني.

في فبراير 2022 انضم لصفوف يوكوهاما مارينوس وتوج بلقب الدوري وكأس السوبر الياباني.

وخلال 59 مباراة بقميص الفريق سجل 29 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

والموسم الحالي يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الياباني برصيد 15 هدفا من 22 جولة وينافس مع فريقه على حصد لقب الدوري في صراع مع فيسيل كوبي.

اللاعب البالغ 29 عاما يسجل الموسم الجاري هدفا لكل 124 دقيقة، ويسجل هدفا من كل 2.5 تسديدة في المباراة، أهدر 11 فرصة محققة.

ويحوّل 27% من تسديداته لأهداف، وسجل 7 أهداف برأسية و4 بالقدم اليسرى و3 بالقدم اليمنى، وصنع هدفين.

تياجو أوروبو

بعد مسيرة طويلة من الإعارات في أندية صعيرة بالبرازيل انضم لصفوف القادسية الكويتي في صيف 2018.

عاد إلى البرازيل وارتدى قمصان بونتي بيرتا وفورتاليزا وفي 2021 انتقل لفريق الجبلين السعودي في الدرجة الثانية.

وفي فبراير 2022 انتقل إلى جيونجنام الكوري الجنوبي الذي يقبع في الدرجة الثانية وسجل 20 هدفا في 39 مباراة.

وفي يناير الماضي انضم لصفوف دياجيون هانا وسجل 7 أهداف في 23 مباراة وصنع 3 بالدرجة الأولى الكورية.

الموسم الحالي يسجل هدفا كل 223 دقيقة، ويسجل هدفا من كل 2.2 تسديدة في المباراة، وأهدر 9 فرص محققة للتسجيل.

سجل هدفا برأسيه وآخر بقدمه اليسرى و5 باليمنى وجاءت 6 من أهدافه من داخل منطقة الجزاء، وصنع هدفين.

يوري جوناتان

المهاجم البالغ 25 عاما انضم في يناير الماضي لصفوف جيجو يونايتد الكوري الجنوبي من إشتريلا أمادورا البرتغالي بمقابل لا يتخط 200 ألف يورو.

بدأ من بونتي بيرتا البرازيلي وخرج معارا أكثر من مرة وفي 2019 خاض تجربة يابانية مع فريق توتوري سجل خلالها هدفين في 14 مباراة.

في 2021 أعير مجددا لكن صوب ليشيوش البرتغالي لمدة 6 أشهر، وفي 2022 انضم إلى أمادروا البرتغالي وأعير جواراني البرازيلي.

في مسيرته سجل 17 هدفا في 78 مباراة بجميع المسابقات، لكن الموسم الجاري تألق بفضل تسجيل 7 وصناعة 4 في 25 مباراة بالدوري الكوري الجنوبي.

الموسم الجاري يسجل هدفا لكل 215 دقيقة وأهدر فرصتين محققتين، ويحول 14% من تسديداته لأهداف.

جميع أهدافه جاءت من داخل منطقة الجزاء ومن بينها هدف واحد من ركلة جزاء، وصنع 4 أهداف.

فمن سينضم لهجوم الأهلي في النهاية؟