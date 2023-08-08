مؤتمر مدرب الشباب: نمتلك منظومة دفاعية قوية.. وسنظهر بشكل مختلف أمام الهلال

شدد مارسيل كايزر مدرب الشباب السعودي في أن فريقه سيظهر بشكل مختلف أمام الهلال.

ويلعب الشباب أمام الهلال غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وقال كايزر في مؤتمر صحفي: "الجميع يعرف أن فريق الشباب قاتل من أجل الوصول الوصول لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية".

وأضاف "سنواجه الهلال والكل يعلم بأنه فريق جيد تبقى لنا تمرين أخير سأطمئن من خلاله على جاهزية اللاعبين ونكون في كامل الجاهزية ونقدم مباراة ترضينا وترضي جماهيرنا".

وشدد "الشباب يمتلك أظهره جيدين والهلال كذلك ونسعى في مباراة الغد للظهور بصورة مختلفة وتقديم أداء عالي وتحقيق الإنتصار".

وواصل "أعتقد من وجهة نظري أن فريقنا يمتلك أفضل دفاع ولكن المنظومة الدفاعية لا تعتمد علي المدافعين فقط بل على الفريق بأكمله".

الهلال تاهل إلى نصف نهائي البطولة العربية عقب الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1.

فيما تأهل الشباب عقب الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

ويلعب الفائز من الهلال والشباب أمام الفائز من النصر والشرطة العراقي.