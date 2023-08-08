بطل العالم للشباب.. يوفنتوس يضم فاكوندو جونزاليس

أعلن نادي يوفنتوس ضم الأوروجوياني فاكوندو جونزاليس بعقد يمتد حتى صيف 2026.

قلب الدفاع الشاب انضم للسيدة العجوز قادما من صفوف فالنسيا الإسباني ولم يُعلن عن قيمة الصفقة.

الأوروجوياني الذي وُلد في مونتيفيديو وانتقل إلى إسبانيا بعمر 4 سنوات وانضم لصفوف فريق براعم وناشئين إسبانيول.

في يوليو 2019 انضم لصفوف فالنسيا بعمر 16 عاما وخاض بقميص الفريق الثاني 37 مباراة منها 17 مباراة الموسم الماضي.

Facundo González is Bianconero ⚪️⚫️🇺🇾 Welcome, Facundo! 💪 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 8, 2023

وتوج في الصيف الجاري بلقب كأس العالم للشباب بعدما شارك في جميع المباريات، وقبلها حل وصيفا لبطولة أمريكا الجنوبية بعد منتخب البرازيل.

وأصبح جونزاليس ثالث صفقات الفريق الصيفية بعد الأمريكي تيموتي وياه والبولندي أركاديوش ميليك.

ويستعد يوفنتوس لبدء الموسم في الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي يوم 20 أغسطس الجاري.