مؤتمر جيسوس: الهلال اعتاد على البطولات.. ونعلم نقطة قوة الشباب

يثق جورج جيسوس مدرب الهلال في قدرات فريقه قبل مواجهة الشباب في البطولة العربية.

ويلعب الهلال أمام الشباب غدا الأربعاء ضمن نصف نهئاي البطولة العربية للأندية "كأس سلمان للأندية.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "نحن الآن في نصف نهائي البطولة، بعد أن تطور الفريق مقارنة ببداية مشوارنا في المسابقة، وهدفنا الوصول كطرف أول للنهائي".

وأضاف "نعلم قوة خط دفاع الشباب، الذي يملك لاعبين متميزين وتركيزنا حاليا ينصب نحو تطور فريقنا وتجاوز مباراة الغد".

وواصل "نخوض مساء اليوم مراتنا الأخير وبالتالي سنحدد خلاله كافة قراراتنا التكتيكية والفنية"

وتابع "تطور نتائج الفريق في مراحل الحسم يدل على أن الفريق يتصاعد مستواه تدريجيا، ونملك فريقا اعتاد على البطولات والتواجد في مراحل حسمها".

وأتم " نملك فريقا اعتاد على البطولات والتواجد في مراحل حسمها، وسنحدد خلال مران اليوم كافة قراراتنا الفنية".

الهلال تاهل إلى نصف نهائي البطولة العربية عقب الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1.

فيما تاهل الشباب عقب الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

ويلعب الفائز من الهلال والشباب أمام الفائز من النصر والشرطة العراقي.