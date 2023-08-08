"مهارة وعقل وميزان للملعب".. بيراميدز يعلن ضم سيف جعفر

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع سيف فاروق جعفر قادما من صفوف الزمالك.

وانضم سيف جعفر إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

ولعب سيف جعفر 35 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ويلعب جعفر -23 عاما- في مركز الوسط وانتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضي مع الزمالك.

وخاض جعفر 22 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي وسجل هدفا في دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر تلك الصفقة هي الرابعة لبيراميدز ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وكان بيراميدز قد ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي بعد شراء اللاعب من التعاون السعودي.

كما ضم بيراميدز كل من فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز هداف النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية.

بينما آخر الصفقات التي أعلنها بيراميدز كانت ضم يوسف نبيه في صفقة انتقال حر أيضا بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

الدوري المصري الزمالك بيراميدز سيف فاروق جعفر
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