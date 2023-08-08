"مهارة وعقل وميزان للملعب".. بيراميدز يعلن ضم سيف جعفر
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 20:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع سيف فاروق جعفر قادما من صفوف الزمالك.
سيف فاروق جعفر
النادي : بيراميدز
وانضم سيف جعفر إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.
مهارة، عقل، ميزان للملعب 🧠
نرحب بلاعبنا الجديد سيف جعفر 👋#بيراميدز #SeifGaafarXPyramids x pic.twitter.com/iUzoamHTTy— Pyramids FC (@pyramidsfc) August 8, 2023
ولعب سيف جعفر 35 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.
ويلعب جعفر -23 عاما- في مركز الوسط وانتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضي مع الزمالك.
وخاض جعفر 22 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي وسجل هدفا في دوري أبطال إفريقيا.
وتعتبر تلك الصفقة هي الرابعة لبيراميدز ضمن تدعيمات الموسم الجديد.
وكان بيراميدز قد ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي بعد شراء اللاعب من التعاون السعودي.
كما ضم بيراميدز كل من فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز هداف النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية.
بينما آخر الصفقات التي أعلنها بيراميدز كانت ضم يوسف نبيه في صفقة انتقال حر أيضا بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.