الرياضية: إيقاف المدير التنفيذي لـ الشباب السعودي مباراتين في البطولة العربية

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 18:57

كتب : بسام أبوبكر

الشباب السعودي

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العربي إيقاف طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لفريق الشباب مباراتين في البطولة العربية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فأن "قرار اللجنة يمنع طلال آل الشيخ من مرافقة فريقه مباراتين وتغرمه 10 آلاف دولار".

وجاءت العقوبة بداعي التهجم على الحكام بين شوطي مواجهة ناديه أمام الوحدة الإماراتي في ربع النهائي.

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وانتصر الشباب على الوحدة بفضل التفوق في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بتعادل سلبي.

وسيلتقي الشباب مع الهلال السعودي في ثاني مباريات نصف النهائي غدا الأربعاء.

وتصدر الشباب ترتيب مجموعته على حساب النصر السعودي والزمالك والاتحاد المنستيري.

ويقام نهائي البطولة العربية يوم 12 أغسطس الجاري.

الشباب الشباب السعودي البطولة العربية
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